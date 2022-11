Οικονομία

Φοροδιαφυγή – ΑΑΔΕ: Νέα “όπλα” για την αύξηση των εσόδων

Σειρά από πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την διαχρονική μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας που δεν είναι άλλη από την φοροδιαφυγή, με στόχο την αύξηση των εσόδων σε μία μάλιστα κομβικής σημασίας περίοδο για τη χώρα.

Η ΑΑΔΕ έχει λάβει σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες αρχίζουν να ξετυλίγονται η μία μετά την άλλη και περιορίζουν σημαντικά τον χώρο που έχουν να δράσουν οι κατ' επάγγελμα φοροφυγάδες.

Το 2023 είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το εγχείρημα αυτό, αφού θα υλοποιηθούν σημαντικά projects, με κυριότερο όλων βέβαια την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και το Taxis. Με τον τρόπο αυτό θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό όλα τα στοιχεία από την έκδοση αποδείξεων με αποτέλεσμα να και η Αρχή να έχει μία πολύ πιο σαφή και ξεκάθαρη εικόνα και παράλληλα επιχειρήσεις και επαγγελματίες να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει προβλέπεται η online διασύνδεση των ταμειακών με τα POS από τις αρχές του 2023. Με το νέο σύστημα οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για το ύψος και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης και τον τρόπο πληρωμής από το πελάτη και έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν κρούσματα απόκρυψης εισοδήματος και κλοπής ΦΠΑ από όσους δεν εκδίδουν απόδειξη.

Από τους ελέγχους που διενεργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει διαπιστωθεί ότι πολλές επιχειρήσεις στις συναλλαγές που έχουν με πελάτες τους με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες δεν εκδίδουν την απόδειξη λιανικής. Ενώ δηλαδή το POS δέχεται τη συναλλαγή ο καταστηματάρχης είτε δεν κόβει καθόλου απόδειξη είτε εκδίδει απόδειξη αλλά με ένα μικρό ποσό. Από το νέο έτος, ταμειακές μηχανές και POS θα είναι «σάρκα μία» με πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το νέο σύστημα λέγεται «διασύνδεση συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS)».

Τα τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS), δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές. Δηλαδή για πληρωμές με κάρτα, δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής. Το ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή.

Επίσης σχεδιάζεται η επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης των συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS σχεδόν σε όλους του κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν POS δεκάδες επαγγελματικοί χώροι όπως για παράδειγμα γυμναστήρια, φροντιστήρια, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κινηματογράφοι, θέατρα, ενοικιάσεις οχημάτων που δεν έχουν υποχρέωση να διαθέτουν και ταμειακή μηχανή.

Από το τέλος του χρόνου έρχεται επίσης μία σημαντική τομή για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα υποβάλλουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ. Η αρχή γίνει με τον ΦΠΑ του Νοεμβρίου, ο οποίος και αποδίδεται με τις δηλώσεις που υποβάλλονται τον Δεκέμβριο. Τότε με την χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA θα γίνεται η αυτόματη συμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ.

Το επόμενο στάδιο, που τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2023, το αυτοματοποιημένο σύστημα θα «τρέξει» και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία που υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Το σύστημα σε πρώτη φάση δεν θα είναι κλειδωμένο. Οι κωδικοί θα δέχονται αλλαγές με τα λογιστήρια να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις τυχόν διορθώσεις εφόσον δεν συμφωνούν με τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στα myDATA.

Σε επόμενη φάση με μέσα από τα κονδύλια του Ταμείο Ανάκαμψης θα επιχειρηθεί να στηθεί ένα ακόμη μπλόκο στην τεράστια απώλεια εσόδων που έχει το δημόσιο από τους φόρους κατανάλωσης, ταξινόμησης και ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα οι τελωνειακές αρχές αποκτούν νέα εργαλεία ελέγχου και δίωξης, που θα συνδέονται online με τα συστήματα παρακολούθησης των εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics), θα παρακολουθούν σε ζωντανό χρόνο τα πλοία, θα συνδέονται με Πρεσβείες και θα αντλούν στοιχεία για μετοικήσεις, θα ελέγχουν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

Η παρέμβαση θα αφορά την ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών και τη διασύνδεση όλων των αρμόδιων φορέων για την πλήρη και online παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε όλα τα στάδια.

Το έργο «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών» ύψους 179,617 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και τα νέα εργαλεία ελέγχου που έχουν προστεθεί στην φαρέτρα της ΑΑΔΕ, όπως Appodixi, το ElenxisLive που επιτρέπουν να ανοίξει η βεντάλια των ελέγχων.

