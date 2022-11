Πολιτική

Κατεχόμενα – Αναστασιάδης: Το διεθνές δίκαιο δεν ερμηνεύεται κατά τα μυαλά του κ. Ερντογάν

Η αντίδραση του Προέδρου της Κύπρου για την τουρκική παραδοχή του ψευδοκράτους, μέσω του σχολίου για την αντίδραση της ΕΕ.

Στη σταθερή και θετική στάση της ΕΕ έναντι των τουρκικών ενεργειών για αναβάθμιση του ψευδοκράτους αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας ότι η στάση αυτή συμβαδίζει απόλυτα με το διεθνές δίκαιο.

Σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει αναφορές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της προσπάθειας της Τουρκίας για αναβάθμιση του ψευδοκράτους, είπε ότι «αυτό που περισσότερο πρέπει να μετρά δεν είναι οι αντιδράσεις του Τούρκου Προέδρου, αλλά η σταθερή και θετική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι θέση αρχών, απόλυτη συμβαδίζουσα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ. Αν δεν άρεσε στον κ. Ερντογάν, πρόβλημα δικό του. Το διεθνές δίκαιο δεν ερμηνεύεται κατά τα μυαλά του κ. Ερντογάν».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι προκλήσεις συνεχίζονται και με έργα και με λόγια, αφού ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι θα εργαστεί για την ένταξη του ψευδοκράτους στον οργανισμό τουρκογενών κρατών, ο Πρόεδρος είπε ότι «νομίζω αποπειράθηκε και τελικά έλαβε απάντηση ότι, το μόνο καθεστώς που θα μπορούσε να γίνει δεκτή η παράνομα υπό κατοχή περιοχή της Κύπρου ήταν ως οντότητα. Συνεπώς, εμείς αντιδρούμε, οι αντιδράσεις φέρνουν αποτελέσματα, η απάντηση της ΕΕ ήταν μια εκ των πολλών απαντήσεων. Συνεπώς, αυτό έχει σημασία».

Ερωτηθείς ποια μηνύματα θα μεταφέρει στον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών κ. Μίροσλαβ Γιέτζια όταν θα έχει συνάντηση μαζί του την ερχόμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος είπε ότι «θα του επαναλάβω τις όσες προσπάθειες έχουν καταβληθεί από το 2017, δηλαδή κατά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά μέχρι και πρόσφατα, τα υπομνήματα, τις συναντήσεις με τον ΓΓ, τους απεσταλμένους του ΓΓ, την κα Λουτ, τη συναντίληψη που επικράτησε στο Βερολίνο, έτσι ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος, αργότερα να διοριστεί κάποιος, ο οποίος ως ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ να βρει εκείνο το κοινό έδαφος που να επιτρέψει να επαναρχίσει ένας διάλογος ουσίας για λύση του Κυπριακού. Θα του υπενθυμίσω τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα δημιουργούσαν ένα πρόσφορο έδαφος όλα αυτά τα χρόνια, διότι ακούω πολλά. Δεν παρέμεινε αδρανής η δική μας πλευρά. Υπήρξε μια σταθερά τουρκική θέση προς επίτευξη του προ πολλού και μακράν καθορισθέντος στόχου είτε της διχοτόμησης της Κύπρου είτε του ελέγχου ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας αν ευοδώνονταν οι προσπάθειες για επίτευξη λύσης».

