Χουριέτ: Γκιουλενιστές πίσω από την πτήση θρίλερ από την Αθήνα

Ότι η Ελλάδα «φιλοξενεί» χιλιάδες γκιουλενιστές ισχυρίζεται ο τουρκικός Τύπος, σε εκτενές του δημοσίευμα.

Δύο μέλη της οργάνωσης FETO (γκιουλενιστές) βρίσκονταν πίσω από το θρίλερ με το Αεροσκάφος των ΗΑΕ με πτήση Αθήνα – Νέα Υόρκη που προκάλεσε συναγερμό στην Αθήνα, γράφει η Χουριέτ επικαλούμενη τον ελληνικό τύπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα όλα έγιναν επειδή ένας γκιουλενιστής δεν ήθελε ο φίλος του να πάει στις ΗΠΑ. Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι στην Ελλάδα διέφυγαν 28 χιλιάδες γκιουλενιστών εκ των οποίων οι περισσότεροι συνέχισαν από εκεί για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, διαμένουν 4-5 χιλιάδες γκιουλενιστές.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τη Χουριέτ μετά από ανάκριση δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να συλληφθεί ο Τούρκος, ο οποίος ζει 3 χρόνια στην Ελλάδα, υπέβαλε αίτηση ασύλου και του δόθηκε προσωρινή άδεια παραμονής. Πρόκειται για Τούρκο ο οποίος ενημέρωσε την Πρεσβεία των ΗΠΑ με email ότι ο φίλος του, επίσης Τούρκος, που διέμενε μαζί του στο ίδιο σπίτι στην Αθήνα, μπορεί να διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια σε αεροπλάνο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Αμερικανοί αξιωματικοί πληροφοριών ειδοποίησαν την Ελλάδα για αυτό το e-mail.

Επικαλούμενη ελληνικά ΜΜΕ η Χουριέτ γράφει ότι ο 35χρονος Τούρκος υπήκοος ονόματι Μεχμέτ Α.Κ. είναι μέλος της FETO. Ισχυρίστηκε ότι ο συγκάτοικός του στενοχωρήθηκε που ο Μεχμέτ Α.Κ. έκανε αίτηση για βίζα για να πάει στη Νέα Υόρκη, όπου ζει η οικογένειά του, και έστειλε το προαναφερθέν e-mail στην Πρεσβεία των ΗΠΑ για να τον εμποδίσει να φύγει από την Αθήνα. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης περιέλαβαν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες για τον Mehmet AK: «Αποφοίτησε από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Erzurum Ataturk Το 2011. Εργάστηκε στο Topkap? Bezmialem Vak?f University και στη συνέχεια σε φαρμακεία για 6 χρόνια. Κατέφυγε στην Ελλάδα το 2019 με τη γυναίκα και το παιδί του. Το αίτημα ασύλου έγινε δεκτό και χορηγήθηκε προσωρινή άδεια παραμονής μέχρι το 2025. Στη συνέχεια, η γυναίκα και το παιδί του πήγαν στις ΗΠΑ. Υπέβαλε επίσης αίτηση για βίζα για να πάει στις ΗΠΑ».

25.000 FETO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα απόδραση μελών της FETO στην Ελλάδα ξεκίνησε μια μέρα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης κατέφυγαν με στρατιωτικό ελικόπτερο 8 πραξικοπηματίες. Τα ελληνικά δικαστήρια απέρριψαν τα αιτήματα έκδοσης της Τουρκίας και χορήγησαν άσυλο στους 8 πραξικοπηματίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδας, υπολογίζεται ότι ο αριθμός γκιολενιστών που διέφυγαν από την Τουρκία στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια είναι περίπου 25 χιλιάδες. Οι περισσότεροι από αυτούς, αφού έμειναν για λίγο στην Ελλάδα, πήγαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρείται ότι ο αριθμός των μελών της FETO που ζουν στην Ελλάδα είναι περίπου 4-5 χιλιάδες. Στα ελληνικά ΜΜΕ υποστηρίχθηκε ότι 8 πραξικοπηματίες στρατιώτες πήγαν κρυφά πέρυσι στο Βέλγιο, τη Γερμανία και τον Καναδά. Ο αρχηγός της FETO, Φετουλάχ Γκιουλέν, δήλωσε στην ελληνική τηλεόραση Alpha τον Σεπτέμβριο, «Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Παρόλα αυτά, δέχτηκε δεκάδες άτομα. Αυτό είναι σημαντικό και αξιοθαύμαστο», είπε.

