Ναρκωτικά - Αττική: Συλλήψεις για διακίνηση μεθαμφεταμίνης (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων κατά την αστυνομική έρευνα. Ποιες άλλες ναρκωτικές ουσίες διακινούσαν.



Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής



Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 10-11-2022 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ημεδαπός και αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων μεθαμφεταμίνης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, ο εντοπισμός τους και η πιστοποίηση της δράσης τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, βραδινές ώρες της 10-11-2022, κατελήφθησαν στην Αθήνα, να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ποσότητες μεθαμφεταμίνης.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

5 κιλά και 75 γραμμ. κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη «shisha» ,

δύο πλαστικά δοχεία που περιείχαν μεθαμφεταμίνη σε υγρή μορφή μικτού βάρους 19 κιλών και 830 γραμμ.

ζυγαριά ακριβείας και

2 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

