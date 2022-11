Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νετανιάχου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.



Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέλαβε επίσημα την Κυριακή το σχηματισμό της επερχόμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νετανιάχου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος ολοκλήρωσε τρεις ημέρες διαβουλεύσεων με ηγέτες πολιτικών κομμάτων, ανέφερε η Haaretz.

Ο Νετανιάχου, πρώην πρωθυπουργός, και το δεξιό μπλοκ του κέρδισαν 64 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών (κοινοβούλιο του Ισραήλ), κάτι που εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία για να σχηματίσει την κυβέρνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός πατέρας δύο παιδιών (εικόνες)

Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να δουλεύει περισσότερο (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)