Καιρός: τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές την Δευτέρα

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Που και πότε αναμένονται βροχές. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Δευτέρα καλός θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα κεντρικά και βόρεια θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεn θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 19 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλνίκη, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Ο υδράργυρος θα δίξει από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, σχεδόν αίθριος θα είναι καιρός και μόνο στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία: θα κυμανθεί από 05 έως 19 και στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά άστατος. Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο και την Ήπειρο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο Ιόνιο έως το μεσημέρι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννοσο, γενικά αίθριος αναμένεται καιρός με αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στα κεντρικά και βόρεια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 στα νότια 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα δυτικά προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του Ιονίου και από το μεσημέρι βαθμιαία στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι ασθενείς. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και η μέγιστη τιμή της θα φθάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

