Κόσμος

Ιράν: Φωτιά με τραυματίες σε εργοστάσιο λαδιών κινητήρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 15 εργαζόμενοι.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, σε ένα εργοστάσιο παραγωγής λαδιών για κινητήρες στη βιομηχανική πόλη Μομπαρακέχ της επαρχίας Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν έχε τεθεί υπό έλεγχο, όπως μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Περίπου το 95% της φωτιάς έχει κατασβεστεί δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, ο Μανσούρ Σισεφορόους, υπεύθυνος της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων στην επαρχία Ισφαχάν, προσθέτοντας ότι μία ομάδα προχωρεί σε εκκαθάριση του σημείου, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, από τη φωτιά τραυματίστηκαν 15 εργαζόμενοι, ενώ μόλις τρεις κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά διεξάγουν ειδικές ομάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός πατέρας δύο παιδιών (εικόνες)

Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να δουλεύει περισσότερο (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)