Κόσμος

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης Στο σημείο ασθενοφόρα, πυροσβεστική και αστυνομία.

Τουλάχιστον ένας νεκρός και άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της ισχυρής έκρηξης που έγινε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, βίντεο που προβλήθηκαν, αλλά και τουρκικά ΜΜΕ.

Η κρατική τηλεόραση TRT, αλλά και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ στην περιοχή Μπέγιογλου.

Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικό βίντεο, όπως και ο πανικός που επικράτησε.

BREAKING: Video shows explosion on busy shopping street in Istanbul pic.twitter.com/9DKNZqgOef — BNO News Live (@BNODesk) November 13, 2022

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο σταθμός της αστυνομίας Κασίμπασα που βρίσκεται δίπλα ανέφερε ότι όλα τα πληρώματα έχουν μεταβεί στο σημείο της έκρηξης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

#BREAKING: Casualties reported following large explosion on shopping street in Istanbul’s Beyoglu districtpic.twitter.com/Ju1rCuFb44 — I.E.N. (@BreakingIEN) November 13, 2022

