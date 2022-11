Παράξενα

Viral: Έκλεισαν τρύπα σε δρόμο... με λεκάνη (εικόνες)

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Κάλυψαν λακούβα "παγίδα"... με λεκάνη τουαλέτας.

Βραβείο … ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να δοθεί στους εμπνευστές της πρωτόγνωρης λύσης, που αποφάσισαν να δώσουν άγνωστοι στα προβλήματα που καταγράφονται στο δρόμο Γούναρης – Αμύκλες, στη Λακωνία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίοες, τις τελευταίες ώρες, μία λεκάνη κοσμεί την άσφαλτο που έχει υποστεί καθίζηση, με τους διερχόμενους να αντικρίζουν σκηνές απείρου κάλλους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί ο ιθύνων νους που προχώρησε σε αυτή την πρωτάκουστη ενέργεια, αλλά σε κάθε περίπτωση, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.

