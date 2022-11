Κόσμος

ΗΠΑ: Ο ανταγωνισμός με την Κίνα δεν πρέπει να εξελιχθεί σε διαμάχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, που συνοδεύει τον Μπάιντεν στην Ινδονησία.

“Ο πρόεδρος βλέπει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν εμπλακεί σε έναν σκληρό ανταγωνισμό, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός, δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μία διαμάχη ή σε μία αντιπαράθεση”, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν από το προεδρικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον Μπάιντεν στην Ινδονησία, για τη σύνοδο της ομάδας των κρατών-μελών G20.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με ηγέτες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ασίας στην Καμπότζη.

Σύμφωνα με τον Σάλιβαν, η επίσκεψη του Μπάιντεν στην Καμπότζη “ήταν ένα ουσιαστικό σημάδι” αναφορικά με το αίτημα που υπάρχει για την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Ο Σάλιβαν πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν αισθάνεται πως τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, κατά τις οποίες το Δημοκρατικό Κόμμα συνέτριψε τις ελπίδες για ένα ρεπουμπλικανικό «κόκκινο κύμα», θα εδραιώσουν μία θέση ισχύος για τον ίδιο στη διεθνή σκηνή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός πατέρας δύο παιδιών (εικόνες)

Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να δουλεύει περισσότερο (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)