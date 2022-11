Υγεία - Περιβάλλον

Παξοί: Γέννησε δίδυμα στο ελικοδρόμιο!

Η γυναίκα θα μεταφερόταν με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, αλλά τα μωράκια… ήταν βιαστικά.

Δυο υγιέστατα μωρά έφερε στον κόσμο μια γυναίκα λίγο πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ από τους Παξούς στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, έκρινε πως η έγκυος γυναίκα που είχε πόνους τοκετού, έπρεπε επειγόντως να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κέρκυρας και κάλεσε επιχειρησιακά ελικόπτερο.

Τα δίδυμα «αποδείχτηκαν» βιαστικά και γεννήθηκαν στο ελικοδρόμιο, ενώ αμέσως μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλεύονται σε άριστη κατάσταση μαζί με τη μητέρα τους.

Λόγω των ισχυρών νοτιάδων που πνέουν στο Ιόνιο από χθες δεν υπήρχε νωρίτερα τρόπος μεταφοράς της γυναίκας στην Κέρκυρα.

