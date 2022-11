Κοινωνία

39ος Μαραθώνιος: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Αθήνα. Ποιοι δρόνοι θα παραμείνουν κλειστοί έως τις 9 το βράδυ.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στην Αθήνα καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία άρθηκαν οι περισσότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Οι μοναδικές οδοί που παραμένουν κλειστές και αναμένεται να ανοίξουν μετά τις 21:00 είναι οι εξής:

-Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

-Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

-Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

