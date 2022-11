Πολιτική

Χαρδαλιάς από τη Σάμο: Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρέστη στις εκδηλώσεις εορτασμού της 110ης επετείου ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα. Το μήνυμα του υφ. Εθνικής Άμυνας.

Στέλνουμε μήνυμα σταθερότητας αλλά και φιλίας. Στέλνουμε, όμως, ταυτόχρονα μήνυμα ισχύος, εγρήγορσης και πάνω και περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο διευκρινίζουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία μέχρι τον κάθε οπλίτη, αντιλαμβανόμαστε την κάθε νήσο μας, την κάθε μικρόνησο και την κάθε βραχονησίδα ως μια ξεχωριστή πατρίδα. Είμαστε νηφάλιοι, είμαστε ψύχραιμοι, είμαστε ισχυροί, έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Αυτό τόνισε , μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς που παρέστη σήμερα, Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις εκδηλώσεις εορτασμού της 110ης επετείου ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Από εδώ, από την όμορφη Σάμο, πανηγυρίσαμε σήμερα για την Ένωση, τιμήσαμε όσους αγωνίστηκαν για Ελευθερία και Εθνική Ανεξαρτησία» πρόσθεσε ο Ν. Χαρδαλιάς.

Όπως ανακοινώθηκε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών Ευσεβίου. Ακολούθως, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη.

Τέλος, παρακολούθησε την παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών, πολιτιστικών συλλόγων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, η αντιπεριφερειάρχης για Θέματα ανάδειξης και προώθησης προϊόντων Βορείου Αιγαίου Σουλτάνα Ανδρεάδου ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Βασίλειος Πανουράκης, οι δήμαρχοι Ανατολικής Σάμου Γεώργιος Στάντζος και Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λυμπέρης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο διοικητής της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής ταξίαρχος Νικόλαος Λαμπιδώνης, αντιπροσωπείες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων.

