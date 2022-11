Αθλητικά

Λαμία - Παναιτωλικός: Διπλό με τριάρα οι Αγρινιώτες

«Τρίποντο» στη Λαμία και έβδομη θέση για Παναιτωλικό! Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Καρέλης.

Με δύο γκολ του Νίκου Καρέλη ο Παναιτωλικός έφυγε νικητής με 3-1 από τη Λαμία απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος στην έβδομη θέση, ενώ η ομάδα της Φθιώτιδας παρέμεινε στα χαμηλά της κατάταξης.

Το σκορ στο «Αθανάσιος Διάκος» άνοιξε νωρίς και συγκεκριμένα μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Χουχούμης βρήκε με βαθιά μπαλιά τον Ντίας, που «έκοψε» για τον Καρέλη κι εκείνος με πλασέ έγραψε το 0-1.

Η απάντηση της Λαμίας ήταν άμεση και πέντε λεπτά αργότερα η ομάδα του Φέστα έφτασε στην ισοφάριση με τον Ντε Βινσέντι, που πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, εισήλθε σε αυτή με προσποίηση και νίκησε τον Ανέστη για το 1-1.

Στο 27ο λεπτό ο Γκοράνοφ μάρκαρε απρόσεκτα τον Καρέλη στην περιοχή και το πέναλτι που καταλογίστηκε μετέτρεψε σε δεύτερο δικό του τέρμα ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος ευστόχησε στο 30΄ κι έφτασε τα 9 γκολ στην εφετινή Λίγκα, περνώντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Μάλιστα, στο 41΄ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και με τρίτο γκολ, όταν ο Νταγκό μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, για να αποκρούσει με τα πόδια ο Σαράνοφ.

Η Λαμία προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄ ημίχρονο και στο 52΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση, όταν ο Νούνιες δεν κατόρθωσε από πολύ κοντά να στείλει με το κεφάλι στα δίχτυα του Ανέστη.

Στο 57΄ ο Μποάκιε πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για τους γηπεδούχους, αλλά δύο λεπτά αργότερα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με τον Λάρσον κι εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο, ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με πρόβλημα στα πλευρά.

Από εκείνο το σημείο και ύστερα ο αγώνας «έσβησε», αφού η μεν Λαμία δεν κατάφερε να ξαναγίνει απειλητική, ενώ οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους αποτέλεσμα και στο τέλος χτύπησαν στο 90΄+7, με τον Ζοάο Πέδρο να σκοράρει το τελικό 3-1 σε άδεια εστία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντε Βινσέντι, Κορνέζος, Μαρμεντίνι - Κορνέλιους

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Αντέτζο, Κορνέζος, Γκοράνοφ, Σίλβα, Τζανδάρης, Νούνιες (56΄ Ασκόφσκι), Ντε Βινσέντι (76΄ Μαρμεντίνι), Τσιλούλης (76΄ Καραμάνος), Μανούσος (56΄ Μποάκιε, 64΄ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μπακάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μάρτεσον, Φλόρες, Ντίας (79΄ Μλάντεν), Μόρσεϊ (46΄ Σενγκέλια), Νταγκό (75΄ Χατζηθεοδωρίδης), Καρέλης (86΄ Πέδρο).

