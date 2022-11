Πολιτισμός

Κοσμοσυρροή για την Αγία Ζώνη της Παναγίας στον Περαιιά. Νέα παράταση ζητούν οι πιστοί.

Εκατοντάδες πιστοί αναμένουν υπομονετικά στις ουρές έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά προκειμένου να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της Παναγίας.

Όπως είναι γνωστό, χθες δόθηκε μια ημέρα παράταση και αντί για σήμερα Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, η αναχώρηση της Αγίας Ζώνης για το Άγιο Όρος θα γίνει τη Δευτέρα στις 12:00 μμ.

Ωστόσο οι πιστοί που βρίσκονται στον Πειραιά ζητούν και νέα παράταση καθώς όπως λένε πολλοί φίλοι και συγγενείς τους δεν πρόλαβαν να προσκυνήσουν.

Όπως μεταδίδει το Piraeus Press η αναμονή το απόγευμα της Κυριακής μέχρι να προσκυνήσει κάποιος αγγίζει ή και ξεπερνά τις 3 ώρες!

