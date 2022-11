Κοινωνία

Πάρνηθα: Συναγερμός για 4 περιπατητές που χάθηκαν

Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και εθελοντές.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων περιπατητών στην Πάρνηθα που έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Λίγο πριν τις 19:00 η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε μια κλήση από την ομάδα των περιπατητών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους κοντά στο καταφύγιο Μπάφι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οχήματα με άνδρες της πυροσβεστικής όπως και εθελοντές με τα τέσσερα άτομα να είναι συνεχώς σε επαφή μαζί τους.

Τελικά εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Κυριακής και τους παρέλαβε η πυροσβεστική. Και οι τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους.

