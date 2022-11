Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας, από 14 έως 18 Νοεμβρίου.

Συνολικά 58,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 81.315 περίπου δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 14-18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

- 11,7 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- 274.778 ευρώ σε 265 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 18 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 17 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 10 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).

- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

