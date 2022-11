Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Νυχτερινή επίσκεψη του Εγκέλαδου στο νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σητείας στην Κρήτη.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 33 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σητείας, ενώ το εστιακό βάθος του εκτιμήθηκε στα δύο χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

