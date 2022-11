Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Δεν (Χ)αμογέλασε κανείς

Το ντέρμπι τα είχε όλα εκτός από γκολ και ο κερδισμένος από αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός…

Μόνο το γκολ έλειψε από το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που βρήκε τις ομάδες ισόπαλες 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ωφελημένο τον... Παναθηναϊκό, που είδε τη διαφορά από την Ένωση να αυξάνεται στους 8 και από τους «ερυθρόλευκους» στους 12 βαθμούς, αντίστοιχα.

Στο πρώτο ημίχρονο η κυριαρχία της ΑΕΚ ήταν αναμφισβήτητη. Η Ένωση «μπλόκαρε» την ανάπτυξη του Ολυμπιακού μην αφήνοντας τους Χουάνγκ (κατά κύριο λόγο) και Χάμες να «αναπνεύσουν», ενώ την ίδια ώρα η ταχύτητα του Λιβάι Γκαρσία και οι εμπνεύσεις του Γκατσίνοβιτς δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων», όπου δέσποζε ο Παπασταθόπουλος που προσπαθούσε (και κατόρθωνε) να «μπαλώνει» κενά.

Ύστερα από ένα ισορροπημένο πρώτο τέταρτο, η Ένωση κατέγραψε την πρώτη μεγάλη στιγμή στο ντέρμπι στο 16ο λεπτό: ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε την κάθετη πάσα, ο Λιβάι Γκαρσία έκανε την κίνηση και πλάσαρε τον Πασχαλάκη που είχε συγκρουστεί με τον Ντόη, αλλά ο Παπασταθόπουλος πρόλαβε να απομακρύνει λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Πασχαλάκη να αποκρούσει σωτήρια με τα πόδια την προσπάθεια του Ρότα, ενώ στο 28΄ ο διεθνής τερματοφύλακας επενέβη βγαίνοντας ταχύτατα και διώχνοντας με τάκλιν προ του Γκαρσία, σε απρόσεκτο γύρισμα του Εμβιλά.

Ο... κύκλος των χαμένων ευκαιριών ολοκληρώθηκε για τους φιλοξενούμενους στο 37΄, όταν Πινέδα, Γκατσίνοβιτς και Γκαρσία συνδυάστηκαν ταχύτατα, από τον αυτοματισμό προέκυψε έξοχη πάσα του Σέρβου στον επιθετικό της ομάδας του, αλλά εκείνος σούταρε άσχημα με το αριστερό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε πιο δυνατά, πίεσε ψηλά και στο 49΄ σε σουτ του Μασούρα η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη, στο 50΄ σουτ του Εμβιλά έφυγε ψηλά πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 58΄ ακυρώθηκε γκολ του Χάμες για οφσάιντ του Μασούρα, που είχε δώσει την ασίστ.

Σε αυτό το διάστημα οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα φάνηκαν για πρώτη φορά στο 67΄, όταν ο Γκαρσία βγήκε τετ α τετ αλλά ήταν πλάγια και ο Πασχαλάκης απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ευκαιρία του αγώνα, ωστόσο, ανήκε στον Ολυμπιακό, ήταν διπλή και καταγράφηκε στο 74ο λεπτό, όταν ο Μπακαμπού γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή και αρχικά ο Παπασταθόπουλος με τον Γκάρι Ροντρίγκες στη συνέχεια να στέλνουν την μπάλα, σχεδόν εξ επαφής, έστειλαν την μπάλα (με κεφαλιά και σουτ αντίστοιχα) πάνω σε Αθανασιάδη και Βίντα!

Στο 86΄ και σε κόρνερ του Μάνταλου ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας, στην αγκαλιά του Πασχαλάκη, ενώ δύο λεπτά αργότερα, πάλι σε εκτέλεση κόρνερ, ήταν ο Φαν Βερτ που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι κι έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι, στην τελευταία μεγάλη στιγμή του ντέρμπι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκλεν Νάιμπεργκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέαμπτσουκ, Παπασταθόπουλος, Εμβιλά - Άμραμπατ, Μουκουντί, Αραούχο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Άβιλα (89΄ Αγκ. Καμαρά), Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ, Μασούρας (60΄ Γκ. Ροντρίγκες), Χάμες (89΄ Φορτούνης), Μπιέλ (82΄ Βρουσάι), Μπακαμπού (82΄ Ελ Αραμπί).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Άμραμπατ (75΄Φαν Βερτ), Πινέδα (82΄ Μάνταλος), Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Αραούχο, Λιβάι.

