Η Ελένη Φουρέιρα θα γίνει μανούλα - Η τρυφερή ανακοίνωση

Η Ελένη Φουρέιρα ανακοίνωσε τα ευχάριστα με μία εντυπωσιακή φωτογρσφία στο κρεβάτι με τον σύντροφό της, Μποτία.

Μανούλα για πρώτη φορά θα γίνει η Ελένη Φουρέιρα όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Το απόγεμα της Κυριακής η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε με μία τρυφερή ανάρτηση ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Συγκεκριμένα, η μέλλουσα μανούλα κοινοποίησε μία φωτογραφία στο Instagram ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι με τον αγαπημένο της ενώ η φουσκωμένη της κοιλίτσα κάνει μπάμ! «+1» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Φουρέιρα ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο τα ευχάριστα νέα!

