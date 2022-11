Υγεία - Περιβάλλον

Χταπόδια: Όταν θυμώνουν πετάνε πράγματα το ένα στο άλλο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και ιδιαίτερα έξυπνα όταν βρίσκονται πολλά μαζί φαίνεται πως εκνευρίζονται και φτάνουν ακόμη και σε σημείο κανιβαλισμού. Τα δε θηλυκά είναι πολύ πιο επιθετικά από τα αρσενικά.

Το χταπόδι εντάσσεται πλέον στο μικρό «κλαμπ» των ζώων που πετούν διάφορα αντικείμενα σε άλλα μέλη του είδους τους - μια δραστηριότητα στην οποία διακρίνονται ιδιαίτερα οι άνθρωποι, ιδίως όταν θυμώνουν. Για πρώτη φορά Αυστραλοί επιστήμονες βιντεοσκόπησαν χταπόδια να πετάνε σε άλλα...ενοχλητικά χταπόδια όστρακα, άμμο, λάσπη, φύκια και γενικά ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

Τα χταπόδια είναι ιδιαίτερα έξυπνα και συνήθως κάνουν μοναχική ζωή. Όταν η αφθονία τροφής και το ευνοϊκό περιβάλλον του βυθού φέρνουν πολλά χταπόδια κοντά, αυτό δημιουργεί τριβές μεταξύ τους, μερικές φορές σε σημείο κανιβαλισμού, καθώς στην κυριολεξία αλληλοτρώγονται. Ο εκνευρισμός τους μερικές φορές φαίνεται πως εκδηλώνεται με το πέταγμα αντικειμένων που γίνεται με τα μπροστινά πλοκάμια τους, με τη βοήθεια πιδάκων νερού που εκτινάσσουν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ Γκόντφρεϊ-Σμιθ του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «PLoS One», σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», τη «Γκάρντιαν» και το «Nature», ανέφεραν ότι το πέταγμα αντικειμένων είναι σπάνιο στο ζωικό βασίλειο και ιδιαίτερα δύσκολο μέσα στο νερό.

Οι επιστήμονες, που παρατήρησαν με υποθαλάσσιες στατικές κάμερες περίπου δέκα χταπόδια, είδαν ότι πετάνε πράγματα τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά χταπόδια, αλλά πιο συχνά τα τελευταία (σε ποσοστό 66%, δηλαδή με διπλάσια συχνότητα από ό,τι τα αρσενικά). Σε μια περίπτωση στις τρεις (33%) το αντικείμενο που πετάχτηκε, χτύπησε το άλλο χταπόδι. Όσο πιο σκούρο χρώμα είχε ένα χταπόδι, τόσο πιθανότερο ήταν να είναι πιο επιθετικό και να χτυπήσει ένα άλλο χταπόδι. Σε μερικές περιπτώσεις κάποιο χταπόδι μπορεί να ρίχνει διαδοχικά πράγματα το ένα μετά το άλλο.

Η εκσφενδόνιση ενός αντικειμένου φαίνεται να είναι μια σκόπιμη πράξη, αν και όχι πάντα με στόχο κάποιο άλλο χταπόδι ή ψάρι. Ένα χταπόδι μπορεί απλώς να καθαρίζει τη φωλιά όπου θα μείνει και στην πορεία πετάει πράγματα για να αδειάσει τον προσωπικό χώρο του. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν θηλυκά χταπόδια να πετάνε πράγματα σε αρσενικά που είχαν...πονηρές προθέσεις, αλλά επίσης υπήρξαν και φορές που θηλυκά χταπόδια πέταξαν αντικείμενα σε άλλα θηλυκά χταπόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Μήνυμα συμπαράστασης Μητσοτάκη στον Ερντογάν

Αιμιλία Υψηλάντη: Πού θα γίνει η κηδεία της μοναχοκόρης της

“The Terminal”: Πέθανε ο άνδρας που έγινε η έμπνευση για την ταινία (βίντεο)