Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Βόλος: Συνέχισε την ανοδική του πορεία ο “Δικέφαλος”

Οι Θεσσαλοί έχασαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στο παιχνίδι, αστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου.

Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 3-0 του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας, κλείνοντας ιδανικά τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίποντο» με τα πέναλτι των Νέλσον Ολιβέιρα (28’πέν.) και Ντάγκλας Αουγκούστο (62’πέν.) κι ενώ ενδιάμεσα είχε πετύχει ένα υπέροχο γκολ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (30’). Λίγα πράγματα από τους Θεσσαλούς που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο αν δεν ήταν το χαμένο πέναλτι Ζαν Πιέρ Ακόστα Μπαριέντος στο 44’.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να σημειώσουν ένα γρήγορο γκολ. Το πέτυχαν στο 8’, με τον Φιλίπε Σοάρες, ωστόσο αυτό ακυρώθηκε, έπειτα από τη χρήση του VAR, για επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου στον Μπαριέντος.

Οι Θεσσαλοί είχαν τις δικές τους στιγμές. Ο Χαβιέ Ματίγια ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ντόμινικ Κοτάρσκι στο 13’, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ και το σουτ του Πάολο Φερνάντες στο 25’.

Δύο λεπτά μετά, όμως, από πάσα του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Αουγκούστο ανατράπηκε από τον Μάτιτς Κότνικ. Ο Ολιβέιρα εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 1-0. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα. Το πρώτο γκολ του Ζίβκοβιτς στη σεζόν ήταν απλά… χάρμα οφθαλμών – ένα γυριστό από τον Σέρβο που δεν έβλεπε καν την αντίπαλη εστία.

Οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν τεράστια ευκαιρία να μπουν ξανά στο παιχνίδι, στο τέλος του πρώτου μέρους. Σε κεφαλιά του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Υπόδειξη για πέναλτι, ωστόσο το χτύπημα του Μπαριέντος ήταν πολύ άστοχο – ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κοτάρσκι.

Ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να φτάσει σε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 51’, ωστόσο το σουτ του σταμάτησε στη συμβολή των δοκών της εστίας του Κότνικ, όμως, δέκα λεπτά μετά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε και δεύτερο πέναλτι. Ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε από τον Ματίγια, με τον Αουγκούστο να παίρνει, αυτή τη φορά, την ευθύνη και να ευστοχεί για το 3-0.

Σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να «πιάνει» τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση με 25 βαθμούς, έχοντας έναν περισσότερο από τον Βόλο που «χάνει» και τον Φερνάντες, ο οποίος μετακομίζει στην ΑΕΚ.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Ολιβέιρα, Μπίσεσβαρ – Μεταξάς Εσκοβάλ, Ματίγια, Ντέλετιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Φιλίπε Σοάρες (73’ Σβαμπ), Αουγκούστο (84’ Ντάντας), Ελ Καντουρί (74’ Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84’ Κουαλιάτα), Ολιβέιρα (73’ Τόμας).

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο, Πίρινεν, Εσκοβάλ, Λούνα (87’ Λυμπεράκης), Μπαριέντος (66’ Μπατόκιο), Ματίγια, Μεταξάς, Φερνάντες (66’ Νοκάερτ), Οζέγκοβιτς (66’ Κούτσιας), Ντέλετιτς (78’ Φερνάντεζ).

