Αρβανιτάκη - Ζουγανέλη στο “Ενώπιος Ενωπίω”: η μουσική, η καριέρα και τα ριάλιτι (βίντεο)

Τι είπαν οι δημοφιλείς ερμηνεύτριες στον Νίκο Χατζηνικολάου για την συνεργασία τους, την πορεία τους στο τραγούδι και τις αλλαγές στον χώρο που επέφεραν τα social media, το διαδίκτυο και τα ριάλιτι.

Καλεσμένες του Νίκου Χατζηνικολάου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1, ήταν το βράδυ της Κυριακής η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Οι σπουδαίες ερμηνεύτριες αποκάλυψαν μυστικά από τη συνεργασία τους στη μουσική σκηνή και θυμήθηκαν στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.

Ακόμη, σχολίασαν πως και πόσο το διαδίκτυο έχει επηρεάσει τους νέους και το σύγχρονο τραγούδι.

Ελευθερία Αρβανιτάκη: Δεν μπορείς να στηρίξεις μία καριέρα σε ένα ριάλιτι

«Είναι πιο δύσκολο να πετύχει κανείς αυτή την εποχή. Εμείς ζήσαμε μία εποχή που υπήρχε περισσότερη χαρά, και περισσότερη ένταση. Κάναμε έξι παραστάσεις την εβδομάδα. Ο κόσμος έβγαινε. Μόνο την Δευτέρα έκλειναν τα μαγαζιά. Ζήσαμε αυτές τις εποχές. Τραγούδια που γίνονταν επιτυχίες και από την πλευρά των εντέχνων και από την πλευρά των λαϊκών τραγουδιστών. Έχει δυσκολέψει η εποχή. Αν ξεκινούσα τώρα νομίζω ότι δεν θα έκανα τη διαδρομή που έχω κάνει» είπε η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Ερωτηθείσα τι θα συμβούλευε σε νέους καλλιτέχνες που ξεκινούν την καριέρα τους, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ανέφερε ότι «Έχει αλλάξει πολύ το τοπίο. Ένας νέος μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το διαδίκτυο, να δημιουργήσει μία μπάντα ή μία μικρή ομάδα μουσικών και να παίζει σε κλαμπ για να φτιάξει ρεπερτόριο».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επεσήμανε πάντως πως «δεν μπορείς να στηρίξεις μία καριέρα σε ένα ριάλιτι. Είναι σπάνιο φαινόμενο να βγει από ένα παιχνίδι ένας τραγουδιστής ή μία τραγουδίστρια, που θα κάνει μεγάλη καριέρα. Είναι πιο πολύ παιχνίδι και σε δεύτερο επίπεδο είναι η μουσική».

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμφώνησε ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που κάνουν μεγάλη καριέρα, με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη να τονίζει πως πιθανότατα τα ριάλιτι που συμμετείχαν οι δύο αυτοί τραγουδιστές απλά τους έδωσαν μία ώθηση και ότι θα έκαναν καριέρα έτσι και αλλιώς.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Με αναζωογόνησε η συμμετοχή μου σε κριτική επιτροπή

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε για την συμμετοχή της ως κριτής στο «The Voice of Greece», αναφέροντας και τον λόγο που δεν συνέχισε να είναι κριτής στον διαγωνισμό.

«Πέρασα πάρα πολύ καλά και έμαθα και πάρα πολλά. Ήμασταν μία ωραία παρέα. Τους αγαπώ. Μπήκαν στην διαδικασία να είμαι η “δασκάλα” των παιδιών και μου άρεσε πολύ. Με αναζωογόνησε. Απλά τώρα επιστρέφω σε αυτό που αγαπώ περισσότερο, στο τραγούδι» είπε χαρακτηριστικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Συμπλήρωσε πως «δεν έχανα χρόνο. Αφιέρωνα πάρα πολύ χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι εκεί. Δεν πήγαινα μόνο για το γύρισμα. Πήγαινα με τα παιδιά και κάναμε πολλές ώρες πρόβα. Με ευχαριστούσε πολύ. Ήταν χαρά μου και μεγάλο κίνητρο για εμένα. Ήταν μέσα στην καραντίνα και είχα να κάνω κάτι το τόσο δημιουργικό».

