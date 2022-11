Κοινωνία

Σαλαμίνα: Πέθανε ξαφνικά ναυτικός μέσα στο πλοίο

Θλίψη για τον μηχανικό που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μέσα στο πλοίο. Η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Πέθανε ξαφνικά μέσα στο πλοίο που εργαζόταν στη Σαλαμίνα έχασε 47χρονος μηχανικός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού:

Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας, από τον πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ” Ν.Π. 11903, ότι 47χρονος ημεδαπός μέλος πληρώματος του πλοίου, (ειδικότητας μηχανικός Α΄), έχασε τις αισθήσεις του και έχρηζε ιατρικής περίθαλψης.

Ο 47χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

