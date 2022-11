Κόσμος

ΕΕ - Ιράν: Προς νέες κυρώσεις για την καταστολή διαδηλώσεων

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να επιβάλουν νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Η Ουκρανία ψηλά στην ατζένα των συζητήσεων

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να επιβάλουν σήμερα νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν σε απάντηση στην εκτεταμένη χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, κατά τη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της οποίας ο πόλεμος στην Ουκρανία θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο.

Οι κινητοποιήσεις, που ξέσπασαν μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της 22χρονης Κούρδισσας Μαχσά Αμινί έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία από την επανάσταση του 1979. Μέχρι στιγμής 336 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις ταραχές και σχεδόν 15.100 έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των ακτιβιστών HRANA.

Τον Οκτώβριο η ΕΕ επέβαλε έναν πρώτο γύρο κυρώσεων εναντίον της Τεχεράνης, ο οποίος αφορούσε 15 πρόσωπα και οντότητες που συνδέονταν με τον θάνατο της Αμινί, αλλά και την καταστολή των διαδηλώσεων.

Το νέο πακέτο θα αφορά επιπλέον πρόσωπα και οντότητες που κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις κυρώσεις να περιλαμβάνουν απαγόρευση ταξιδίων και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, όπως δήλωσαν δύο διπλωμάτες στο Reuters στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Άλλο μεγάλο θέμα που θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ αύριο το ζήτημα θα εξεταστεί και από τους υπουργούς Άμυνας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν την αύξηση της στήριξης προς το Κίεβο ενόψει του χειμώνα και πιθανόν ένα ένατο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αν και διπλωμάτες έχουν επισημάνει ότι δεν αναμένεται να ληφθεί ακόμη απόφαση επ’ αυτού.

Παράλληλα θα εξετάσουν τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση προς τη Μόσχα, καθώς η προηγούμενη στρατηγική της ΕΕ, που προέβλεπε την επιλεκτική συνεργασία με τη Ρωσίας σε θέματα όπως η αντιτρομοκρατία και η κλιματική αλλαγή, θεωρείται παρωχημένη μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αύριο Τρίτη οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσουν την επίσημη έναρξη της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, χάρη στην οποία θα λάβουν εκπαίδευση περίπου 15.000 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Η εκπαίδευση, που θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα περιλαμβάνει και την προετοιμασία των Ουκρανών στρατιωτών για τη χρήση δυτικών όπλων που έχουν σταλεί στο Κίεβο.

Οι υπουργοί Άμυνας θα εξετάσουν επίσης την ανάγκη να αναπληρωθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, τους οποίους οι χώρες μέλη της ΕΕ χρησιμοποίησαν για να χρηματοδοτήσουν την αγορά όπλων και άλλου εξοπλισμού για το Κίεβο, με αποτέλεσμα, έπειτα από εννέα μήνες πολέμου, να έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Ο Μηχανισμός αυτός συστήθηκε το 2021 και αποτελεί ένα χρηματοδοτικό μέσο το οποίο θα κάλυπτε τις δράσεις της ΕΕ στο εξωτερικό που συνδέονται με την άμυνα. Το αρχικό ποσό χρηματοδότησής του ανερχόταν σε 5,7 δισεκ. ευρώ για την περίοδο ως το 2027.

