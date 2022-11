Αθλητικά

Super League: Πότε ξεκινά το πρωτάθλημα - Ποια ματς απομένουν για το 2022

Διακοπή 1,5 μήνα στο πρωτάθλημα λόγω Μουντιάλ. Το πρόγραμμα της 14ης και 15ης αγωνιστικής. Η βαθμολογία της 13ης αγωνιστικής.

Με το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ (0-0) και τις νίκες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη τελείωσε η 13η αγωνιστική της Super League. Έτσι, ολοκληρώθηκε ο 1ος γύρος του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο +8 απ' τη δεύτερη ΑΕΚ και στο +12 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Έτσι, ολοκληρώθηκε ο 1ος γύρος του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να επιστρέφουν στα γήπεδα αμέσως μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+- για το κύπελλο Ελλάδας (σήμερα 14/11 θα γίνει η κλήρωση), ενώ το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει ξανά στις 21/12, με δύο αγωνιστικές να μένουν μέσα στο 2022.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στη Νίκαια με τον Ιωνικό, η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Λαμία, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα. Το πρώτο ντέρμπι θα είναι το ΠΑΟΚ - Άρης για τη 16η αγωνιστική και θα ακολουθήσει το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός για τη 17η.

14η αγωνιστική (21-22/12)

Ιωνικός - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Λαμία

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος

Λεβαδειακός - Άρης

ΟΦΗ - Ατρόμητος

15η αγωνιστική (28-29/12)

Βόλος - ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

Άρης - Παναιτωλικός

Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα

Λεβαδειακός - Ιωνικός

Βαθμολογία