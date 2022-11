Οικονομία

Αντικειμενικές αξίες: Ποιοι θα δουν μειώσεις

Διορθώσεις για όσους “τσουρουφλίστηκαν” από την αναπροσαρμογή φέρνει το οικονομικό επιτελείο. Μπαράζ παρατάσεων σε ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και για τον ΦΠΑ, σε νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ.

Το δρόμο για μειώσεις αντικειμενικών αξιών ακινήτων σε περιοχές οι οποίες «κάηκαν» αδικαιολόγητα στην τελευταία αναπροσαρμογή ανοίγει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με το οποίο παρατείνεται μια σειρά προθεσμιών ευνοϊκής φορολόγησης ακινήτων και παίρνει νέα εξάμηνη παράταση η επιβολή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε καφέ, εστίαση και μεταφορές.

Προβλέπεται παράλληλα κατάργηση του ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Νοεμβρίου προκειμένου μετά την υποβολή παρατηρήσεων και τυχόν διορθώσεων να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1. Αντικειμενικές αξίες. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις και να καταθέσουν τη γνώμη τους για τις νέες αντικειμενικές οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Εφόσον οι ενστάσεις και τα στοιχεία που θα προσκομίσουν κριθούν επαρκή ώστε να δικαιολογούν αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή τους στη συνέχεια. Οι διορθώσεις αυτές θα επηρεάσουν μια σειρά από φόρους και τέλη που συνδέονται με τις αντικειμενικές αξίες μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος μεταβίβασης.

2. Στον «πάγο» ο ΦΠΑ. Για δύο ακόμα χρόνια στα νεόδμητα ακίνητα δεν θα επιβάλλεται ΦΠΑ και η απαλλαγή παρατείνεται έως τις 31-12-2024. Με αίτηση του κατασκευαστή οικοδομών αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του κατασκευαστή.

3. Στον «πάγο» και ο φόρος υπεραξίας. Αναστέλλεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η επιβολή φόρου υπεραξίας 15% στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Πρόκειται για ένα φόρο ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις επιβάλλεται στην υπεραξία που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αλλά αναστέλλεται από το 2015 με διαρκείς παρατάσεις.

4. Εκπτώσεις φόρου για ανακαινίσεις. Παράταση δύο ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 προβλέπεται και για την έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των ακινήτων. Αναγνωρίζονται συνολικές δαπάνες έως 16.000 ευρώ οι οποίες κατανέμονται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και επί των οποίων προβλέπεται έκπτωση φόρου 40%, εφόσον βεβαίως αποδεικνύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά.

5. Έξι μήνες ακόμα μειωμένος ΦΠΑ. Με παράταση στην παράταση, το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ σε καφέ, εστίαση, μεταφορές επεκτείνεται πλέον έως το τέλος Ιουνίου 2023. Το μέτρο αφορά:

Μεταφορές προσώπων και τις αποσκευές τους . Ο μειωμένος ΦΠΑ καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια των επιβατικών πλοίων, τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων.

Εισιτήρια κινηματογράφων,

Εισιτήρια ζωολογικών κήπων,

Υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού.