Έκρηξη - Κωνσταντινούπολη: Η σύλληψη της γυναίκας που άφησε την βόμβα (βίντεο)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι εικόνες απο την σύλληψη της μαυροφορεμένης γυναίκας, που φέρεται να σκόρπισε τον θάνατο και τον τρόμο, στην "καρδιά" της Πόλης.

Την στιγμή της σύλληψης της γυναίκας που φέρεται να άφησε τη βόμβα στον πεζόδρομο Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 81, δημοσιοποιεί το πρακτορείο DHA της Τουρκίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι η γυναίκα που άφησε την βόμβα, η οποία έσπειρε τον θάνατο και τον πανικό, συνελήφθη, ενώ νωρίτερα είχαν γίνει άλλες 21 προσαγωγές υπόπτων για εμπλοκή με την πολύνεκρη έκρηξη.

«Έχουμε μια εκτίμηση ότι η εντολή δράσης προήλθε από το Κομπάνι. Έχουμε εκτίμηση ότι η δράστης πέρασε από το Αφρίν. Το άτομο που πραγματοποίησε το περιστατικό και έριξε τη βόμβα συνελήφθη από ομάδες της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης. Πριν από αυτό, περίπου 21 ακόμη άτομα κρατήθηκαν», είπε ο Σοϊλού.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, αργά το βράδυ της Κυριακής, κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την έκρηξη της Κυριακής, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού,

Το Κομπάνι είναι πασίγνωστη πόλη, λόγω της μάχης του 2015, όταν οι κουρδικές δυνάμεις απώθησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Το Κομπάνι ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), των οποίων οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), σύμμαχοι του PKK, είναι η κύρια συνιστώσα.

Τα συλλυπητήρια της ίδιας προσωπικώς και όλου του ελληνικού λαού εξέφρασε, μέσω των social media, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Shocked by the tragic loss of so many lives due to the terrible explosion in #Istanbul, I express, on behalf of the Greek people and personally, my deepest condolences to the families who are grieving and wish speedy recovery to those who are injured. Our thoughts are with them.