Αγία Ζώνη Παναγίας - Πειραιάς: Πλήθος πιστών στον Άγιο Νικόλαο (βίντεο)

Οι πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένουν καρτερικά για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της Παναγίας.

Πλήθος πιστών έχει συρρεύσει από τα ξημερώματα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά, όπου περιμένουν καρτερικά να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της Παναγίας.

Χθες δόθηκε μια ημέρα παράταση και αντί για την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, η αναχώρηση της Αγίας Ζώνης για το Άγιο Όρος θα γίνει σήμερα στις 12:00 μμ.

Η Αγία Ζώνη της Παναγίας είναι το μοναδικό θεομητορικό κειμήλιο από την επίγεια ζωή της, το οποίο φυλάσσεται στη Μονή Βατοπαιδίου.

Το μοναδικό αυτό κειμήλιο, το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά με πλοίο του Λιμενικού Σώματος συνοδεία του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ, υποδέχθηκε με τιμές αρχηγού κράτους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και πλήθος πιστών.

