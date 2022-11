Παράξενα

Μαθητές πάνε σχολείο... με τρακτέρ, λόγω λάσπης (εικόνες)

Ο εργολάβος που κατασκευάζε τον δρόμο... έπεσε έξω και το έργο έμεινε στον "αέρα". Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι.

Με τρακτέρ αναγκάζονται να πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά 20 οικογενειών στην Βούντενη στην Πάτρα, καθώς ο εργολάβος που κατασκεύαζε δρόμο στο χωριό… έπεσε έξω (σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν οι κάτοικοι από τον Πρόεδρο της Κοινότητας) κι έτσι το έργο είναι «στον αέρα»!

Οι κάτοικοι έκαναν υπομονή μήπως και βρεθεί κάποια λύση αλλά… χωρίς αποτέλεσμα. Ο δρόμος είναι γεμάτος λάσπη, είναι ανηφορικός οπότε αυτοκίνητο δεν μπορεί να κινηθεί και ως εκ τούτου τα πάντα γίνονται με ένα τρακτέρ!

Μαθητές ανεβαίνουν πάνω σε τρακτέρ για να πάνε σχολείο, κάτοικοι φορτώνουν τα σκουπίδια τους στο τρακτέρ για να τα «κατεβάσει» μέχρι τον κάδο απορριμμάτων κλπ. Ζητούν από την δημοτική αρχή να δώσει άμεση λύση!

Όπως λένε… δεν μπορούν να κάνουν άλλη υπομονή. Εδώ και 20 μέρες βρίσκονται στο ελεος του εργολάβου… και της λάσπης!

Πηγή: flamis.gr

