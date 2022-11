Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Μαρόκο: Σοκάρει ο τραυματισμός του Χαρίτ

Ο άσος της Μαρσέιγ αποχώρησε με φορεία στον αγώνα με τη Μονακό και θα χάσει το Μουντιάλ.

Ο Μαροκινός άσος της Μαρσέιγ, Αμιν Χαρίτ αποχώρησε με φορείο στον εκτός έδρας αγώνα με την Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα και όπως φαίνεται θα χάσει το Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη είναι πολύ σοβαρός, σύμφωνα με τον προπονητή του, Ιγκόρ Τούντορ.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ μεγάλος τραυματισμός. Είμαι πολύ λυπημένος», σχολίασε ο Κροάτης τεχνικός, προσθέτοντας ότι ο Χαρίτ, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Μας στεναχωρεί αυτός ο τραυματισμός, μου φαίνεται ότι είναι σοβαρός», δήλωσε ο συμπαίκτης του, Ματέο Γκουεντούζι και πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο, ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί με την σωστή νοοτροπία του, που είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην σεζόν. Είμαι πολύ στενοχωρημένος».

«Δεν ξέρω τι έχει, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό», πρόσθεσε ο Τζόρνταν Βερετού, ο οποίος αφιέρωσε την νίκη στον συμπαίκτη του: «Αυτή η νίκη (σ.σ. 3-2), είναι για αυτόν. Πήγε στο νοσοκομείο, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για αυτόν, είμαστε όλοι μαζί του».

Ο Μαροκινός μέσος, τραυματίσθηκε στο γόνατο σε μονομαχία με τον αμυντικό των Μονεγάσκων Αξέλ Ντασί, στο 58ο λεπτό του ντέρμπι. Σφαδάζοντας από τον πόνο, έμεινε στο χορτάρι, ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι, καλούσαν εναγωνίως το ιατρικό επιτελείο.

