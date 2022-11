Κοινωνία

Κηφισιά: Συμμορία ανηλίκων λήστευε παιδιά με μαχαίρια

Τέλος έβαλε η ΕΛΑΣ στην παράνομη δράση ανηλίκων που ήταν ο φόβος και ο τρόμος στην Κηφισιά. Τι τους πρόδωσε και έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συγκεκριμένα, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται συμμορία ανηλίκων συμμορία ανηλίκων που κυκλοφορούσαν με μαχαίρια και λήστευαν συνομήλικούς τους. Ο ένας εκ των δραστών, 14 ετών ήταν φιλοξενούμενος του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Μαζί με έναν 16χρονο και έναν 20χρονο, συνελήφθησαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, όταν πιάστηκαν από διερχόμενους αστυνομικούς με τα μαχαίρια να απειλούν 14χρονο για να του αποσπάσουν χρήματα. Αργότερα οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Λίγες ημέρες αργότερα, επανέλαβαν τις παράνομες πράξεις τους.

Η τελευταία σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ομόνοια. Οι τρεις ληστές, άρπαξαν στην Κηφισιά από 19χρονο το κινητό του τηλέφωνο. Το κινητό που είχε σύστημα εντοπισμού, «κάρφωσε» το στίγμα στην περιοχή της Ομόνοιας και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους περάσουν χειροπέδες.

Ο 20χρονος, ο 16χρονος και ο 14χρονος, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας της Ομόνοιας και από εκεί στο Τ.Α Κηφισιάς καθώς εκεί είχε καταγγελθεί το συμβάν, όπου διαπιστώθηκε ότι τα δύο εκ των τριών παιδιών είχαν παρελθόν.

