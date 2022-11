Υγεία - Περιβάλλον

Παιδιά έκαναν ναργιλέ και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Καταστήματα αφήνουν μικρά παιδιά να κάνουν ναργιλέ. "Βροχή" οι καταγγελίες από γονείς.

Χώροι, που διαθέτουν ναργιλέδες στην Λάρισα εδώ και καιρό προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανήλικους θαμώνες.

Όπως μεταδίδει τοπικό μέσο, επικαλούμενο καταγγελίες γονέων και συγγενών, παιδιά έχουν υποστεί λιποθυμικά επεισόδια κάνοντας ναργιλέ.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για δυο περιπτώσεις παιδιών ηλικίας περίπου 14 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λάρισας με λιποθυμικό επεισόδιο έπειτα από χρήση ναργιλέ ενώ υπάρχουν καταγγελίες για άλλα τέσσερα λιποθυμικά επεισόδια παιδιών τα οποία ωστόσο δεν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ανάστατοι γονείς ζητούν τις νόμιμες ενέργειες, που θα βάλουν τέλος στην συγκεκριμένη κατάσταση εις βάρος της υγείας των παιδιών τους.

Πηγή: iLarissa.gr

