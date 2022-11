Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής - Λαγός: Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια

Ένταση κατά την έναρξη της συνεδρίασης με τον Γιάννη Λαγό να είναι προκλητικός προς την έδρα. Να οδηγηθεί εκτός της αίθουσας ζήτησε η πρόεδρος.

Με ένταση, εξαιτίας της διαμαρτυρίας του Γιάννη Λαγού για τις "λίγες δικάσιμους" του δικαστηρίου, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δικάζει σε δεύτερο βαθμό την Χρυσή Αυγή.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ευρωβουλευτής με το που εκφωνήθηκε το όνομα του ζήτησε τον λόγο. Αν και η πρόεδρος του είπε να περιμένει να ολοκληρώσει τον κατάλογο των κατηγορουμένων, ο κ. Λαγός που δηλώνει κάθε φόρα "πολιτικός κρατούμενος" άρχισε να φωνάζει: "Θέλω να διαμαρτυρηθώ. Δεν μπορεί να βάζετε τέσσερις δικάσιμους τον μήνα. Πότε θα τελειώσει αυτή η δίκη; Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση".

Η πρόεδρος του ζήτησε να περιμένει την εκφώνηση όλων των ονομάτων και όταν πλέον έλαβε τον λόγο ο Γιάννης Λαγός,έξαλλος άρχισε πάλι να διαμαρτύρεται για τις λίγες συνεδριάσεις. "Έχετε απαλλαχθεί από άλλα καθήκοντα και δίνετε τέσσερις δικάσιμους; Ντροπή σας. Θα εκτίσουμε δηλαδή επειδή είστε ανίκανοι;"

Όταν η πρόεδρος επιχείρησε να του μιλήσει, ο κρατούμενος ευρωβουλευτής ύψωσε ακόμη περισσότερο την φωνή του

Λαγός: Ντροπή σας.. Ανίκανοι! Βγάλτε και την απόφαση που σας έχουν πει.

Πρόεδρος (προς αστυνομικούς): Παρακαλώ βγάλτε τον κύριο έξω να ηρεμήσει

Λαγός (ενώ οδηγείται από αστυνομικούς προς την έξοδο): Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια. Δειλοί και ανάξιοι.

Αφού μεταφέρθηκε εκτός της αίθουσας ο Γιάννης Λαγός, η πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον αστυνομικό της ΔΙΑΣ Χρήστο Δεληγιάννη που κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς συνήγορος κατηγορουμένων είχε ζητήσει να έρθει ο μάρτυρας προκειμένου να υποβάλλει ερωτήσεις. Ωστόσο, συνεργάτης της συνηγόρου σήμερα δήλωσε πως δεν θα υποβάλει τελικά ερωτήσεις.

Πρόεδρος: Κύριε Δεληγιάννη ζητάμε συγγνώμη που σας φέραμε και σήμερα. Μπορείτε να φύγετε. Συγγνώμη.

Στο βήμα του μάρτυρα κλήθηκε ο αδελφός του ιδιοκτήτη της καφετέριας Κοράλλι Δημοσθένης Δημητράτος.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας, ο Παύλος Φύσσας με την παρέα του πήγαν στην καφετέρια για να δουν ποδοσφαιρικό αγώνα. Είπε επίσης πως στο καφέ βρισκόταν και ο κατηγορούμενος Ιωάννης Αγγος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση περίπου 3 μέτρων από το τραπέζι του μουσικού.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, εντός του μαγαζιού δεν αντιλήφθηκε να έγινε τίποτε περίεργο. Μετά την λήξη του αγώνα, όπως κατέθεσε, την ώρα που βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια είδε τον Φύσσα, έναν ακόμη άνδρα και μία κοπέλα να βρίσκονται έξω από το μαγαζί. Απέναντι, είπε ο κ. Δημητράτος, είδε τέσσερις φιγούρες.

Σε ερωτήσεις της προέδρου, ο μάρτυρας είπε πως "τα παιδιά ήταν ανήσυχα" και πως "ένα από τα παιδιά μου είπε κάτι για "φασίστες στην γειτονιά μας".

Όπως είπε ο μάρτυρας ο ίδιος ζήτησε από τον θαμώνα της καφετέριας Δημήτρη Χατζησταμάτη (το πρόσωπο που φέρεται να έκανε μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές έξω από την καφετέρια) να παραμείνει στον χώρο. Ταυτόχρονα είπε στα παιδιά να μην ανησυχούν γιατί "είναι εδώ ένας αστυνομικός".

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο ίδιος ,συνέχισε την δουλεία του εντός του καφέ, και πως ενώ είχαν ήδη καθαρίσει το μαγαζί και είχαν αρχίσει να σβήνουν τα φώτα ,άκουσε "ποδοβολητα, κάποιες μηχανές και αστυνομίες" χωρίς ωστόσο να θυμάται τι άκουσε πρώτα και τι μετά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στην κατάθεση του ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, Παναγιώτης Δημητράτος, αδελφός του προηγούμενου μάρτυρα, ο οποίος είπε πως κατά την διάρκεια του αγώνα δεν έγινε τίποτα μέσα στο μαγαζί του.

Λίγη ώρα μετά την μεταφορά του εκτός της αίθουσας, ο Γιάννης Λαγός ζήτησε μέσω αστυνομικού να επανέλθει. "Κυρία πρόεδρε ο κατηγορούμενος δηλώνει ότι έχει ηρεμήσει. Μπορεί να μεταφερθεί στην αίθουσα;" είπε ο φρουρός, για να λάβει θετική απάντηση από Έδρας.

