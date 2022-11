Κοινωνία

Κακιά Σκάλα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής άσκησης

Δείτε αναλυτικά σε ποιες σήραγγες και πότε θα γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Λόγω διεξαγωγής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας στις σήραγγες τις Κακιάς Σκάλας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, ως εξής:

Τρίτη (15-11-2022) κατά τις ώρες 19.00΄ έως 23.00΄:

Προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη μεσαία, τη δεξιά και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα από τη χ/θ 50,200 έως τη χ/θ 52,200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη μεσαία, τη δεξιά και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα από τη χ/θ 53,600 έως τη χ/θ 50,600, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Τρίτη (15.11.2022) κατά τις ώρες 23.00΄έως 06.00΄ της Τετάρτης (16.11.2022):

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τη χ/θ 50,700 έως τη χ/θ 52,100 ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο (συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας «ΑΙΘΡΑ»).

Καθορισμός του ρεύματος κυκλοφορίας προς την Αθήνα από τη χ/θ 50,700 έως τη χ/θ 52,100, ως διπλής κατεύθυνσης (ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣΗ).

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Κόρινθο θα εξυπηρετείται από την αριστερή λωρίδα της κατεύθυνσης προς Αθήνα και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα θα εξυπηρετείται από την δεξιά λωρίδα αυτής. Στη μεσαία λωρίδα της κατεύθυνσης προς Αθήνα δεν θα πραγματοποιείται κυκλοφορία οχημάτων και θα λειτουργεί ως διαχωριστική λωρίδα των δυο κατευθύνσεων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

