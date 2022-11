Κοινωνία

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα τραυματίστηκε και είναι στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ για την κατάσταση της Ελληνίδας. Ο Σοϊλού λέει ότι η δράστιδα θα διέφευγε στην Ελλάδα, εάν δεν συλλαμβανόταν. Αρνήθηκε η Τουρκία τα συλληπτήρια των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπ. Εξωτερικών, μία Ελληνίδα ειναι μεταξύ των τραυματιών της έκρηξης βόμβας την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη:

"Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τουρκικών αρχών, μεταξύ των τραυματιών από την χθεσινή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, είναι Ελληνίδα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα γυαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της πόλης. Οι προξενικές αρχές παρέχουν κάθε δυνατή αρωγή", αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για Ελληνίδα που μένει στην Τουρκία, αλλά για συμπατριώτισσα μας που έκανε τουρισμό στην Πόλη.