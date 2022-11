Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ερμής, ο έρωτας και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Για ημέρες με συναντήσεις, έρωτα και ένα οικονομικό θέμα που για πολλούς θα είναι πολύ σημαντικό», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στο ξεκίνημα της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της για το τριήμερο, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ο Ερμής φέρνει πληροφορίες στο προσκήνιο και μαθαίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε», συμπληρώνοντας πως παράλληλα «ο Άρης και ο Ποσειδώνας συνεχίζουν να προκαλούν εντάσεις και δολοπλοκίες».

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε πως ότι «θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και με την Παιδεία συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο».

Το ίδιο όμως, σημείωσε η αστρολόγος πως ισχύει και για τον έρωτα, καθώς «Αφροδίτη και Πλούτωνας αναζωπυρώνουν σχέσεις και θα μας κάνουν να θέλουμεε να δείξουμε την αγάπη μας σε αγαπημένα πρόσωπα»

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα τραυματίστηκε και είναι στο νοσοκομείο

Παιδιά έκαναν ναργιλέ και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Μαθητές πάνε σχολείο... με τρακτέρ, λόγω λάσπης (εικόνες)