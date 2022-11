Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Τσαγκρώνης για απόπειρα βιασμού: στημένη καταγγελία από υπάλληλο της ΕΟΚ (βίντεο)

Αποκλειστικές δηλώσεις του παράγοντα της ΕΟΚ, που παραπέμπεται σε δίκη για απόπειρα βιασμού υπαλλήλου. Πως περιγράφει η γυναίκα, όσα υποστηρίζει ότι βίωσε, σε δωμάτιο ξενοδοχείο.

Στο δικαστήριο θα οδηγηθεί ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Παναγιώτης Τσαγκρώνης, με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού και άσκησης βίας σε βάρος γυναίκας υπαλλήλου της Ομοσπονδίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το 2021 υπάλληλος της Ομοσπονδίας (η οποία εργάζεται ακόμη στην ΕΟΚ) κατήγγειλε απόπειρα βιασμού της, το 2014, από τον συγκεκριμένο παράγοντα της ΕΟΚ.

Μετά τις καταθέσεις τόσο της καταγγέλλουσας όσο και του φερόμενου ως θύτη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πάτρας άσκησε ποινική δίωξη και μετά από την εξέταση των στοιχείων η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη!

Ο Παναγιώτης Τσαγκρώνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Το Πρωινό» και στην Κέλλυ Χεινοπώρου, υποστήριξε ότι η καταγγέλλουσα βασίζεται μόνο σε ενδείξεις και όχι αποδείξεις και ότι έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές στις καταθέσεις της, γεγονός που την καθιστά αναξιόπιστη.

«Έσπρωξε την πόρτα μου και μπήκε με την βία στο δωμάτιό μου»

H καταγγέλλουσα υπάλληλος της ΕΟΚ, στην περιγραφή της αναφέρει:

«Φορούσα ένα βαμβακερό, κίτρινο νυχτικό. Με έκπληξή μου είδα τον κ. Τσαγκρώνη, ο οποίος σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αφού έσπρωξε την πόρτα με βία, εισήλθε στο δωμάτιό μου, κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό του δείχνοντάς μου το γεννητικό του μόριο. Ταυτόχρονα έκλεισε την πόρτα αστραπιαία, όρμησε προς το μέρος μου και με κόλλησε στον τοίχο πιάνοντάς μου το στήθος, προσπαθώντας πιεστικά να με φιλήσει στο στόμα. Λέγοντάς μου χυδαίες εκφράσεις ότι τώρα θα συνευρεθεί ερωτικά μαζί μου, εγώ σοκαρίστηκα από αυτές τις ενέργειες. Προς στιγμήν πάγωσα και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω» ανέφερε η υπάλληλος.

Συνέχισε αναφέροντας «Εκείνος συνέχισε να με θωπεύει με μανία στο στήθος και στους μηρούς προσπαθώντας να μου αφαιρέσει το εσώρουχο που φορούσα, επιδιώκοντας να συνευρεθεί μαζί μου, χωρίς τη θέλησή μου. Εν συνεχεία, ούτε εγώ γνωρίζω πού βρήκα το σθένος, αλλά αντέδρασα φωνάζοντας και λέγοντας ότι εγώ δεν ήθελα και τον έσπρωχνα με όλη μου τη δύναμη φωνάζοντάς του: ‘‘Τι κάνεις, άφησέ με’’. Αφού μπόρεσα να ελευθερωθώ από τα χέρια του, κινήθηκα στον χώρο του υπνοδωματίου. Ήμουν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, τρομοκρατημένη και αηδιασμένη. Άρχισα να κλαίω και να φωνάζω. Τον ρώτησα επανειλημμένα ‘‘τι είναι αυτά τα πράγματα;’’, φωνάζοντάς του επιτακτικά να ντυθεί. Εκείνος συνέχισε να είναι γυμνός μπροστά μου, να λέει χυδαιολογίες και να κινείται απειλητικά προς το μέρος μου. Εγώ σοκαρισμένη φώναξα: ‘‘Φύγε, τι είναι αυτά που κάνεις; Γιατί μου το κάνεις αυτό;’’».

«Εκείνος ακούγοντας τις φωνές μου και προφανώς φοβούμενος μη γίνει αντιληπτό το περιστατικό σταμάτησε να με πλησιάζει. Στεκόμουν όρθια στη μία πλευρά του κρεβατιού και εκείνος ήταν στην απέναντι πλευρά. Επέμενε να μου λέει ότι με θέλει και μου τόνιζε: ‘‘Πρόσεχε γιατί δεν δέχομαι αντιρρήσεις και δεν θα ήθελες να με δεις απέναντί σου’’, εννοώντας ως προϊστάμενός μου και ιεραρχικά ανώτερος. Εγώ του φώναζα ζητώντας του να φύγει», συμπλήρωσε η καταγγέλλουσα.

Όπως υποστηρίζει, «Επειδή κατάλαβε ότι δεν θα σταματούσα να φωνάζω και ήταν θέμα χρόνου να μας ακούσει κάποιος, με απειλητικό ύφος μου είπε: ‘‘Για το καλό σου μην πεις τίποτα σε κανέναν’’ και έφυγε από το δωμάτιό μου… Ήμουν σοκαρισμένη και τρομοκρατημένη και παράλληλα ευχαριστούσα την Παναγιά που γλίτωσα τα χειρότερα, καθώς αν δεν είχα βρει τη δύναμη να φωνάξω και να τον απωθήσω θα με είχε βιάσει! Ήμουν εξαντλημένη, τρομοκρατημένη, ταπεινωμένη, ένιωθα ανίκανη να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Αισθανόμουν μεγάλη ντροπή και φοβόμουν ότι αν μιλούσα κανείς δεν θα με άκουγε. Κανείς δεν θα με πίστευε. Φοβόμουν μη χάσω τη δουλειά μου και έτσι αποσιώπησα το γεγονός… Εκμυστηρεύτηκα την απόπειρα βιασμού στη μητέρα και τη θεία μου. Επίσης το είπα σε τρεις φίλες και συναδέλφους μου…».

Καταγγέλλει τον αποκλεισμό της από όλες τις διοργανώσεις

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ήταν το 2018 όταν ανακοινώθηκε ακόμη μία διοργάνωση στην οποία επιθυμούσε να λάβει μέρος. Τότε φέρεται να τηλεφώνησε στον Παναγιώτη Τσαγκρώνη εκφράζοντας την επιθυμία της, για να λάβει την απάντηση ότι και εκείνος ήθελε να πάει στο δωμάτιό της, αλλά δεν την άφηνε! Στην συνέχεια ανέφερε ότι «Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μένα. Υψώνοντας τον τόνο της φωνής μου του είπα τι είναι αυτά που έλεγε, ότι ήταν απαράδεκτο να ζητάει κάποιος δουλειά και εκείνος να ζητάει σεξουαλικά ανταλλάγματα… Ένιωσα πολύ απογοητευμένη και εξοργισμένη με την αδικία που βίωνα… Όταν με κάλεσε στο γραφείο του, στις 12 Δεκεμβρίου του 2018, ημέρα που έλειπε η γραμματέας του, άρχισε να με εξαπολύει επίθεση για το αντικείμενο της εργασίας μου και τις γνώσεις μου και το αν είναι συνυφασμένα τα τυπικά μου προσόντα και το αντικείμενο εργασίας μου με τις διοργανώσεις και άλλα σχετικά που δήθεν ‘‘τα ανακάλυψε’’ μετά τις αντιρρήσεις μου να ξεφτιλιστώ και να ενδώσω στις πρώτες χυδαιότητές του. Του απάντησα ότι η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου δεν εξαργυρώνεται και ότι δεν ήμουν διατεθειμένη να υποκύψω στις σεξουαλικές του ορέξεις».

Η απάντηση του Παναγιώτη Τσαγκρώνη μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το Πρωινό»

Για στημένη καταγγελία κάνει λόγο από την πλευρά του ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Παναγιώτης Τσαγκρώνης, μιλώντας στην Κέλλυ Χεινοπώρου και στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, «Το μόνο που θέλω είναι να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα η δίκη, για να αποδειχθούν τα στοιχεία, να δούμε ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια. Είναι μια στημένη καταγγελία, έτσι νομίζω και αυτές τις Αρχές έχω. Αυτό που εύχομαι είναι να γίνει όσο πιο γρήγορα το δικαστήριο και τότε θα τα πούμε. Και τότε θα μιλήσω. Και στοιχεία έχουμε και τα πάντα έχουμε. Η τελευταία μου λέξη είναι “όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το δικαστήριο. Να σταματήσει αυτό το καλαμπούρι, πλέον”»

«Το θύμα είμαι εγώ. Το θύμα είμαι εγώ! Εμένα μου διέλυσε το σπίτι. Εντάξει; Χώρια το ότι οικονομικά με έχει διαλύσει. Λοιπόν, γι’ αυτό εύχομαι να γίνει όσο πιο γρήγορα το δικαστήριο, να τελειώνουμε», είπε ο κ. Τσαγκρώνης.

Υποστήριξε ακόμη πως «Η περιγραφή της καταγγέλλουσας, εάν πάρετε την δικογραφία, θα δείτε ότι έχει κάνει τρεις εναλλαγές στις καταθέσεις της. Όποτε, θα καταλάβετε τι γίνεται. Τρία διαφορετικά πράγματα έχει πει. Από το 2014 θυμήθηκε το 2019, όταν δεν την πήραμε στην Κρήτη, να πει όλα αυτά;» και προσέθεσε ότι «γι’ αυτό θέλω να γίνει η δίκη, γι’ αυτό θέλω, γιατί μέσα από εκεί θα βγουν πολλά. Και τότε θα είμαι στη θέση να σας πω τα πάντα».

Η δημοσιογράφος της εκπομπής ενημέρωσε την καταγγέλλουσα για όσα υποστήριξε ο κ. Τσαγκρώνης, ζητώντας την δική της αντίδραση, με την γυναίκα να δηλώνει πως «Μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου Πατρών να παραπεμφθεί σε δίκη ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ νιώθω ότι είμαι ένα βήμα πιο κοντά στη δικαίωση μου. Ο δικαστικός αγώνας τώρα ξεκινάει και είμαι σίγουρη ότι η αλήθεια θα λάμψει. Είμαι πολύ συγκινημένη που επικοινώνησε μαζί μου η Σοφία Μπεκατώρου. Τα λόγια και η εμπειρία της με εμψύχωσαν και μου έδωσαν κουράγιο στον αγώνα που δίνω».

