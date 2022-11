Πολιτική

Οικονόμου: Η αντιπολίτευση δεν έχει απαντήσεις για τα προβλήματα των πολιτών

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα των παρακολουθήσεων, αλλά και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών.

«Είναι γεγονός, το παρακολουθούμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί συστηματικά να αντιπολιτευτεί τοξικά χωρίς τεκμήρια και στοιχεία και φυσικά χωρίς προτάσεις και απαντήσεις για τα προβλήματα των πολιτών και τις προκλήσεις της εποχής», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Είμαστε αποφασισμένοι να χειριστούμε όλα τα ζητήματα θεσμικά και να εμπιστευτούμε τις αρχές της Πολιτείας και την ελληνική δικαιοσύνη. Η θέση μας επί του ζητήματος των κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης είναι εξαρχής διαυγής και σταθερή. Το ζήτημα των πιθανών παρακολουθήσεων πρέπει να διερευνηθεί και μάλιστα ταχύτατα», τόνισε.

Ανέφερε ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία διερεύνησης και απόδοσης ευθυνών. «Οφείλουμε όλοι να πράξουμε ό,τι αναλογεί στον καθένα προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατόν. Έχουμε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι αδιαπραγμάτευτη βούλησή μας είναι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων αυτών και να οδηγηθούμε στην απηνή τιμωρία τόσο των εμπλεκομένων όσο και των διασπορέων ψευδών και συκοφαντικών ειδήσεων. Παράλληλα η κυβέρνηση δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος των κακόβουλων λογισμικών από δω και μπρος. Οι σχετικές διατάξεις θα δοθούν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη».

Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με πληθώρα δημοσιευμάτων. Ωστόσο τα δημοσιεύματα αυτά ιδιαίτερα όταν στηρίζονται σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο «συσκοτίζουν αντί να διαφωτίζουν. Ιδίως όταν πρώτη ύλη αυτών των δημοσιευμάτων είναι υλικό που διοχετεύεται από άγνωστες και αδιαφανείς πηγές». Όπως είπε η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και ειλικρίνεια. «Με απόλυτη θεσμικότητα και σοβαρότητα ώστε να λάμψει η αλήθεια, να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες εκεί που υπάρχουν και ταυτόχρονα να σταματήσουν η λάσπη και οι συκοφαντίες».

Τόνισε πως η μονοθεματική ατζέντα της αντιπολίτευσης δεν αποπροσανατολίζει την κυβέρνηση από το έργο της, το οποίο δεν το αναστέλλει ούτε μειώνει ταχύτητα. «Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο της αντιμετώπισης των κρίσεων και στον στόχο απόκρουσης των επιβουλών και διασφάλισης της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα».

Στο σημείο αυτό σημείωσε ενδεικτικά όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.

Έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης με στόχο την ενεργειακή αυτονομία της χώρας

Αύξηση κατά 61.500 των δικαιούχων για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή

Πρόσφατα βρέθηκαν στη χώρα εκπρόσωποι από 30 αμερικανικά πανεπιστήμια και δήλωσαν ότι θα αναπτύξουν συνεργασίες με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Θα έχουμε α νταλλαγές φοιτητών χωρίς δίδακτρα μεταξύ του Γέιλ και του ΕΚΠΑ αλλά και Κέντρο Έρευνας και Αριστείας του Κολούμπια στην Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος επίσης σε πρωτοβουλίες και υλοποίηση δράσεων και σε άλλα επίπεδα.

«Χαρακτηριστικό της προόδου που συντελείται στον τόπο μας και που επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται κι από την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτελική διακυβέρνηση είναι το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε την Ελλάδα επικεφαλής σε μια πιλοτική task force επτά χωρών που θα εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων και εισηγήσεων στη χάραξη και την υλοποίηση καλύτερων δημόσιων πολιτικών».

Υπογράμμισε ότι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας «εμείς συνεχίζουμε με μετρήσιμο έργο και με σημαντικές πολιτικές που βελτιώνουν την προοπτική της χώρας μας και αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών».

Ειδική αναφορά έκανε στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των κύριων συντάξεων που εκκρεμούσαν από το 2016-2021 με εξαίρεση 9.500 ιδιαιτέρως προβληματικών περιπτώσεων προ του 2021. «Πρόκειται για ένα γεγονός με εξαιρετικό κοινωνικό πρόσημο -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας ντροπής για το ελληνικό κράτος».

Για να δώσει μία τάξη μεγεθών είπε ότι το 2019 το κράτος χρωστούσε σε πολίτες που περίμεναν τη σύνταξή τους σχεδόν μισό δισεκ. ευρώ. Υπήρχαν 173.000 εκκρεμείς συντάξεις και ο μέσος χρόνος απονομής της σύνταξης ήταν πάνω από 19 μήνες. Πολλοί περίμεναν έως και τρία χρόνια και βρέθηκαν απροστάτευτοι στο έλεος του Θεού όσο περίμεναν να πάρουν τη σύνταξή τους. «Σήμερα η ντροπή εκείνη τελειώνει», τόνισε. «Τους τελευταίους 22 μήνες εκδόθηκαν περισσότερες από 470.000 συντάξεις κι αυτό σημαίνει ότι ένας στους έξι συνταξιούχους έχει λάβει τη σύνταξη που δικαιούται».

Πρόσθεσε ότι οι νέες συντάξεις εκδίδονται σε λιγότερο από δύο μήνες ενώ το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο πάνω από 18 μήνες για τις συντάξεις αυτές.

Αναφέρθηκε επίσης και σε επιπλέον εργαλεία και μηχανισμούς για την προώθηση και παρακολούθηση της προόδου του κρίσιμου έργου που πρέπει να συνεχιστεί.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία εξυγίανσης των Ναυπηγείων της Ελευσίνας.

«Η συμφωνία αυτή συγκεντρώνει την ομόφωνη υποστήριξη των εργαζομένων στα Ναυπηγεία καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερομένων μερών και φορέων», τόνισε και είπε ότι δίνει λύση στο πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών και διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο για την επανεκκίνησή τους, αναλύοντας τις βασικές προβλέψεις της».

Κλείνοντας έδωσε στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και την πορεία του πληθωρισμού με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως είπε πιστοποιούν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά και ισχυρά, εμφανίζοντας αδιαμφισβήτητη ανθεκτικότητα στη διπλή πανευρωπαϊκή πληθωριστική αλλά και υφεσιακή πίεση.

