Κοινωνία

Απόδραση κρατούμενου από όχημα της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός υπήκοος Αλγερίας, κατάφερε να αποδράσει από το αστυνομικό βαν που τον μετέφερε από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων.

Ένας νεαρός υπήκοος Αλγερίας, ο οποίος είχε μεταχθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κατάφερε να αποδράσει.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος το έσκασε από το βανάκι της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Μακελειό σε πανεπιστήμιο

Παιδιά έκαναν ναργιλέ και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Εκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα τραυματίστηκε και είναι στο νοσοκομείο