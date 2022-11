Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 6χρονης στο Ιπποκράτειο: Τι “έδειξε” η νεκροψία - νεκροτομή

Ποια ήταν η αιτία θανάτου του παιδιού. Το χρονικό της τραγωδίας.

Λοίμωξη του αναπνευστικού με ραγδαία επιδείνωση έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στο 6χρονο κορίτσι, το οποίο έχασε τη ζωή του ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη.

Στο σώμα του μικρού παιδιού δεν βρέθηκαν κακώσεις, ενώ διαπιστώθηκε από τη νεκροψία ότι το παιδί νοσούσε από κάποια λοίμωξη του αναπνευστικού.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι μετά από αδιαθεσία που ένιωσε- μετέβη με τους κηδεμόνες του στο Κέντρο Υγείας Σοχού. Το παιδάκι υπεβλήθη σε εξετάσεις και οι ιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”, το οποίο και εφημέρευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου όπου κατά τη διάρκεια εξέτασής του υπέστη ανακοπή καρδιάς. Αμέσως ιατροί και νοσηλευτές κινητοποιήθηκαν προκειμένου να το επαναφέρουν στη ζωή, κάτι που επιτεύχθηκε.

Το προσωπικό του νοσοκομείο ξεκίνησε τη διαδικασία διασωλήνωσης του παιδιού στη ΜΕΘ, όταν και πάλι υπέστη για δεύτερη φορά ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η μικρούλα δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας σε θλίψη την οικογένειά της.

