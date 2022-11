Life

Social Media Awards 2022: Στους κορυφαίους της χρονιάς ο ΑΝΤ1

Το BRONZE βραβείο κέρδισε η digital ομάδα του ΑΝΤ1 στην κατηγορία “Best Use of TikTok | Best in Mass Media/Television”, στα Social Media Awards 2022.

Bronze διάκριση για τη στρατηγική περιεχομένου του TikTok Αccount του απέσπασε o ΑΝΤ1 στο πλαίσιο των Social Media Awards 2022, τα οποία διοργάνωσε η Boussias την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Στο TikTok #EimasteEna!

Το βραβείο απονεμήθηκε στη digital ομάδα του ΑΝΤ1 στην κατηγορία «Best Use of TikTok in Mass Media/Television» για τη στρατηγική του TikTok account @ant1tv, ενώ ήταν ο μοναδικός σταθμός που συμμετείχε στη διοργάνωση με in house ομάδα.

Ο σταθμός, πιστός στο tagline του, απέδειξε ότι και στο TikTok όλοι #EimasteEna. Μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό TikTok account με δημιουργικό και original περιεχόμενο, αλλά και να χτίσει ένα δυνατό community. Αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία του TikTok και σε συνεργασία με τα επιδραστικά πρόσωπα του σταθμού ξεχώρισε από τα media/entertainment brand της κατηγορίας του.

Το 2022, το TikTok account @ant1tv προσέλκυσε οργανικά πάνω από 100Κ followers και 2.5M likes, ενώ το περιεχόμενό του έγινε viral και εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Το βραβείο παρέλαβαν η Τέσσα Κορλέτη, Corporate Communication & PR Director, η Νάνσυ Φαφούτη, Digital Marketing Executive, η Ελένη Κοντογιάννη, Digital Marketing Coordinator και η Κλαίρη Φαφούτη, Videographer.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 51 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

