Life

Ζουγανέλης: Έχω γνωστούς που πάνε στην Ταϊλάνδη για να κάνουν σεξ με παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η αποκάλυψη του δημοφιλή ηθοποιού για την πραγματικότητα που επικρατεί στην Ταϊλάνδη σχετικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε στο Astra TV, σοκάροντας με την αποκάλυψη πως γνωστοί του, του έχουν πει να πάνε ταξίδι στην Ταϊλάνδη για να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με παιδιά!

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης: «Έχω γνωστούς – όχι φίλους – που μου λένε έλα να πάμε ταξίδι στην Ταϊλάνδη επειδή μπορούμε να κάνουμε σεξ με παιδιά. Μην σε εκπλήσσει καθόλου, είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Ζούμε σε έναν κόσμο που συνυπάρχουμε με όλα αυτά».

«Μην σε εκπλήσσει καθόλου, απλώς κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν πολλοί στον κόσμο μας, που πάνε στην Ταϊλάνδη για να κάνουν σεξ με παιδιά. Τους λέω "δεν ντρέπεστε λιγάκι;", αλλά δεν τους νοιάζει αυτό. Είναι πάρα πολύ γνωστό, μην πέφτεις από τα σύννεφα. Ζούμε σε έναν κόσμο που συνυπάρχουμε με όλα αυτά τα πράγματα που "σκοτώνουν τη ζωή"», είπε στον δημοσιογράφο.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος σε τηλεοπτική εκπομπή που συμμετέχει, περιέγραψε τη δική του εμπειρία από το ταξίδι του στο Πουκέτ. Όπως είπε εάν δεν γνωρίζει κάποιος επισκέπτης πώς να μιλήσει στους ντόπιους, υπάρχει κίνδυνος να μπλέξει χωρίς να θέλει, καθώς μπορεί να του «προσφέρουν» παιδιά για εκμετάλλευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - ΕΛΑΣ: “Γέφυρα ζωής” για εξάχρονο αγόρι (βίντεο)

Μαθητές πάνε σχολείο... με τρακτέρ, λόγω λάσπης (εικόνες)

Μαραθώνιος - Κωνσταντινοπούλου στον ΑΝΤ1: Είπα πως θα τερματίσω ό,τι και να γίνει… (βίντεο)