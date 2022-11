Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Βρέχει… πριμ για τους πρωταθλητές χειμώνα

Η διοίκηση της «πράσινης» ΠΑΕ αποφάσισε να μοιράσει «ζεστό» χρήμα στους παίκτες, πέραν αυτών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό.

Όλοι στον πρωτοπόρο (και «πρωταθλητή χειμώνα») Παναθηναϊκό θέλουν όσο τίποτε άλλο τον εφετινό τίτλο της Super League. Κάτι που φαίνεται κι από τις κινήσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έδωσε δύο επιπλέον, πολύ σημαντικά οικονομικά κίνητρα προς τους ποδοσφαιριστές του πριν από τους δύο τελευταίους αγώνες με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Όπως είχε γίνει γνωστό απ’ το ξεκίνημα της σεζόν, βάσει του εσωτερικού κανονισμού, σε κάθε τετράδα αγώνων, εφόσον οι «πράσινοι» έφταναν στα «4Χ4», θα λάμβαναν ως μπόνους το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ εάν η βαθμολογική συγκομιδή ήταν 10 βαθμοί (3 νίκες και μία ισοπαλία), το έξτρα πριμ που θα μοιράζονταν οι ποδοσφαιριστές θα έφτανε τις 100.000 ευρώ.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε με δύο σερί νικηφόρες τετράδες αγώνων (Ιωνικός, ΟΦΗ, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννινα, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία), για τις οποίες οι παίκτες έλαβαν ως μπόνους 200.000 συν 200.000 ευρώ.

Συνέχισαν με νίκες στους αγώνες με τον Άρη και το Βόλο, όμως το νικηφόρο σερί «φρέναρε» στο ισόπαλο 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Πριν από το ματς με τον Παναιτωλικό, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές πως εάν έπαιρναν το «τρίποντο» στο Αγρίνιο, το «Χ» με τον Ολυμπιακό θα «πιανόταν» ως νίκη και θα εισέπρατταν κανονικά άλλες 200.000 ευρώ. Όπως κι έγινε εντέλει μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού χάρις στο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη.

Μάλιστα, ο Αλαφούζος θέλοντας να διατηρήσει ψηλά τα κίνητρα και τη διάθεση όλης της ομάδας, την παραμονή του αγώνα της 13ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, ενημέρωσε ξανά μέσω ανθρώπου της ομάδας, όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, πως εάν νικούσαν και τους Περιστεριώτες κι έκλειναν τον πρώτο γύρο με άλλο ένα τρίποντο θα λάμβαναν κι επιπλέον μπόνους 100.000 ευρώ.

Κάτι που έγινε μετά το 2-0 επί των «κυανόλευκων», ανεβάζοντας το σύνολο των έως τώρα πριμ προς τους «πράσινους», στο ποσό των 700.000 ευρώ.

