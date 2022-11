Κριάρι σκότωσε κτηνοτρόφο

Παράξενα

Τραγικό τέλος για άνδρα που χτυπήθηκε από κριάρι.

Θανατηφόρο ήταν το χτύπημα από κριάρι που δέχθηκε ένας κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα.

Το περιστατικό έγινε στο Κοτρώνι, το μεσημέρι της Παρασκευής και τον 65χρονο βρήκε ένας γείτονάς του, ο οποίος τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πύλης.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

