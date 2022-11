Life

Παυλίδου – Παπαγιάννης: Η απόφαση του δικαστηρίου

Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση των δύο ηθοποιών, οι οποίοι αλληλομηνύθηκαν.

Ένοχος κρίθηκε ο Μάνος Παπαγιάννης από το δικαστήριο που εξέτασε τη μήνυση που του είχε υποβάλλει η Σοφία Παυλίδου, για απλή σωματική βλάβη. Στον ηθοποιό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή.

Η έδρα έκρινε αθώα την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου, στην οποία είχε υποβάλλει μήνυση ο Μάνος Παπαγιάννης, κατηγορώντας την για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι δύο ηθοποιοί αλληλομηνύθηκαν μετά τη συνεργασία του στην παράσταση «Πετάει πετάει», στο θέατρο Χυτήριο το 2018.

Μετά από αίτημα της Εισαγγελίας η υπόθεση εκδικάστηκε και για τις δύο μηνύσεις.

Υπέρ της Σοφίας Παυλίδου κατέθεσαν ο Σωτήρης Καλυβάτσης, η Κόνι Μεταξά, η Ρέα Τουτουντζή και η Κάτια Νικολαΐδου. Από την άλλη, υπέρ του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσαν η σύζυγός του Αγγελική Δαλιάνη, ο Βασίλης Γκουρούσης, ο θεατρικός παραγωγός Δημήτρης Αγγελόπουλος και ένας τεχνικός της παράστασης.

Η πλευρά του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσε έφεση επί της απόφασης.

