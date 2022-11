Κοινωνία

ΣτΕ - Μετρό στα Εξάρχεια: Απορρίφθηκε το αίτημα για πάγωμα εργασιών

Της Λίας Κοντοπούλου



Συνεχίζεται κανονικά η κατασκευή σταθμού Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, καθώς δεν πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα κατοίκων της περιοχής να «παγώσουν» οι σχετικές εργασίες.

Οι προσφεύγοντες έχουν υποβάλει αίτηση αναστολής και ακύρωσης των σχετικών αποφάσεων για την κατασκευή του σταθμού Μετρό, ενώ παράλληλα ζήτησαν τη έκδοση προσωρινής διαταγής που θα μπλόκαρε άμεσα τις εργασίες. Η πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου απέρριψε την αίτηση για προσωρινή διαταγή με τα υπόλοιπα αιτήματα να εκκρεμούν προς συζήτηση.

Μεταξύ άλλων οι κάτοικοι των Εξαρχείων (πλέον του αιτήματος έκδοσης προσωρινή διαταγής) ζητούν να ανασταλούν και να ακυρωθούν:

η από 7.10.2022 απόφαση του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκαν τα έργα για την κατασκευή σταθμού του Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και

η από 10.5.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η κατάληψη της πλατείας Εξαρχείων για την κατασκευή του σταθμού «Εξάρχεια».

Στο κείμενο των προσφυγών τους υποστηρίζουν ότι η κατασκευή σταθμού Μετρό θα επιφέρει την πλήρη καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου και της αισθητικής φυσιογνωμίας της εν λόγω πλατείας, αλλά θα προκαλέσει βλάβη και στην κοινωνικοοικονομική ζωή γύρωθεν της πλατείας. Επικαλούνται την αρχιτεκτονική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής και υποστηρίζουν ότι οι όποιες πολεοδομικές παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι «ήπιου χαρακτήρα», ώστε να μην επιβαρύνεται το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται η συνταγματικά ανεκτή θυσία του αστικού πράσινου και είναι πλημμελής η αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στο φυσικό κεφάλαιο της πλατείας Εξαρχείων.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τους κατοίκους της περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβάλλουν τις απόψεις τους για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον υπουργό Πολιτισμού απόφαση για την προστασία των προστατευόμενων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομίας και των αρχαιολογικών χώρων.

Τέλος, αναφέρουν οι κάτοικοι ότι ξεκίνησαν τα έργα στην πλατεία Εξαρχείων πριν την εκπόνηση και έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ).

Παρέμβαση υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων αποφάσεων έχει καταθέσει, μέχρι στιγμής, ο Δήμος Αθηναίων, ενώ εισηγητής της υπόθεσης έχει οριστεί ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτρης Βασιλειάδης.?

