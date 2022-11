Life

Τζένιφερ Άνιστον: Πέθανε ο πατέρας της

Το θάνατο του πατέρα της ανακοίνωσε η Τζένιφερ Άνιστον, μέσω ανάρτησής της.

Πέθανε ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον, όπως ανακοίνωσε η ηθοποιός μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Ο ηθοποιός με ελληνικές ρίζες πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Ο Τζον Άντονι Άνιστον, γεννημένος Γιάννης Αναστασάκης στις 24 Ιουλίου 1933, ήταν ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός.

«Γλυκέ μου μπαμπά... Τζον Άντονι Άνιστον. Ήσουν ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Είμαι τόσο ευγνώμων που πέταξες στους ουρανούς ήρεμα - και χωρίς πόνο. Και μάλιστα στις 11/11! Είχες πάντα τέλειο timing. Αυτός ο αριθμός θα έχει για πάντα ένα ακόμα μεγαλύτερο νόημα για μένα τώρα», έγραψε στο μήνυμά της.

Ο Αναστασάκης έγινε γνωστός για το ρόλο του ως Βίκτορ Κιριάκις στη δραματική σειρά «Days of Our Lives» του NBC, στην οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1985 και έπαιζε συνεχώς από τότε. Ο ρόλος του χάρισε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Emmy στην κατηγορία Β? Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά το 2017.

Γεννήθηκε στην Κρήτη από τη Στέλλα Τζόαν και τον Αντώνιο Αναστασάκη και έφυγαν οικογενειακώς για τις ΗΠΑ όταν ήταν δύο ετών. Όταν έφτασαν εκεί, ο πατέρας του άλλαξε το όνομα της οικογένειας και εγκαταστάθηκαν στην Πενσιλβάνια, όπου είχαν εστιατόριο.

Απέκτησε μια κόρη, την Τζένιφερ 'Ανιστον (γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου 1969), με την πρώτη του σύζυγο, Νάνσι Ντάου, και έναν γιο τον Αλεξάντερ, με τη δεύτερη σύζυγό του Σέρι Ρούνεϊ





