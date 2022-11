Οικονομία

Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψη για παγκόσμια ζήτηση

«Η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο σημαντικής αβεβαιότητας και αυξανόμενων προκλήσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2022», ανέφερε ο ΟΠΕΚ σε έκθεσή του.

Ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2022, για πέμπτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς και την εκτίμηση για την επόμενη χρονιά, επικαλούμενος τις εντεινόμενες οικονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού πληθωρισμού και των αυξανόμενων επιτοκίων.

Η ζήτηση για πετρέλαιο το 2022 θα αυξηθεί κατά 2,55 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ή κατά 2,6%, ανέφερε ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) στη μηνιαία του έκθεση, μειωμένη κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, στους καθοδικούς κινδύνους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο υψηλός πληθωρισμός, η νομισματική σύσφιξη από μεγάλες κεντρικές τράπεζες, τα υψηλά επίπεδα κρατικού χρέους σε πολλές περιοχές και τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η έκθεση αυτή είναι η τελευταία πριν ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του, μια ομάδα γνωστή ως ΟΠΕΚ+, συναντηθούν στις 4 Δεκεμβρίου για να ορίσουν την πολιτική τους. Η ομάδα αυτή, που πρόσφατα μείωσε τους στόχους για την παραγωγή, θα παραμείνει επιφυλακτική, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Για την επόμενη χρονιά, ο ΟΠΕΚ αναμένει η ζήτηση για πετρέλαιο να αυξηθεί κατά 2,24 εκατ. βαρέλια την ημέρα, μια πρόβλεψη επίσης μειωμένη κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

