Μουντιάλ 2022 - Γαλλία: Το μήνυμα του Μακρόν στους διεθνείς και η υπόσχεση…

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ήταν παρών στη στέψη των «τρικολόρ» πριν από 4 χρόνια στη Μόσχα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα ταξιδέψει στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εάν οι «τρικολόρ» φτάσουν στον τελικό ή στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

«Τους είπε, τους έγραψε ένα μήνυμα» ότι θα πάει, αν φτάσουν στα ημιτελικά και κυρίως στον τελικό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η γαλλική προεδρία.

Το Μουντιάλ αρχίζει την Κυριακή (20/11) και θα διαρκέσει έως τις 18 Δεκεμβρίου. Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Πριν από τέσσερα χρόνια, κατά τη «στέψη» της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώθηκε στη Ρωσία, ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο στάδιο «Λουζνίκι» της Μόσχας την ημέρα του τελικού.

